北市「小宅化」當道 5大熱區看這裡

國內高齡化、少子化的現象讓家戶結構出現轉變，同時也讓住宅面積的需求逐漸改變，永慶房產集團調查，台北市今年25坪以下的小宅交易占比自2018年起已連續五年超過五成，台北市住宅「小宅化」明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，人口、家戶結構的改變，讓民眾對於住房選擇也出現變化，加上台北市房價高漲，受限於購屋預算考量，不少購屋族直接以總價作為購屋標準，讓低總、低自備的小宅成為市場最吸睛的產品。

台北市自2018年起小宅交易占比已連續五年都在五成以上的水準，2022年第一季更是創下新高，小宅占比高達52.3％，顯示台北市的小坪數住宅已成為市場主流。陳金萍指出，主要因台北市房價高昂，根據內政部公布最新資料顯示，台北市房價所得比高達16.22倍，也就是說要16.22年不吃不喝才能買得起台北市的房子，想進駐北市又維持一定生活品質的狀況下，小宅具備低總、低自備的優勢，購屋負擔相對輕鬆，自然讓小宅受到購屋族青睞。

那麼，小宅熱門交易行政區有哪些呢？根據今年上半年實價登錄資料，統計台北市25坪以下小宅五大熱門交易行政區，由台北市中山區以416件坐上冠軍寶座，平均總價為1,049萬元，平均單價則是每坪70.5萬元。

陳金萍指出，五大小宅熱門交易行政區，蛋白區就囊括4席，在市中心房價高不可攀的狀況下，加上大眾運輸系統完備，通勤時間縮短，讓房價相對具備優勢的蛋白區更為吸睛，尤其是捷運、主幹道附近的1到2房小宅，最受青睞。