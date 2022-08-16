陶朱隱園天價管理費曝光 上班族要拚四年

號稱全台最貴的豪宅「陶朱隱園」，過去還沒開賣時就造成轟動，近期開放VVIP客戶賞屋後，管理費更隨之曝光，擬定在每坪500至550元，換算下來，每年管理費直逼200萬，月薪4萬的上班族，要4年不吃不喝才有辦法存到。

陶朱隱園占地面積2468坪，規劃21層、40戶，每戶約300坪，其銷售價格建商中華工程始終保持低調，不過市場推估一坪可能上看600萬，客層鎖定金字塔最尖端的客戶。而近日陶朱隱園開放賞屋，外傳管理費暫定每坪約500至550元，若以一戶300坪、一坪550元計算，每年管理費高達198萬，是許多人年收入的數倍。

據了解，北市豪宅一坪管理費多在250元到350元間，雖陶朱隱園管理費用較高，但其服務內容與品質，可能又提高到另一個檔次，對許多富豪來說是地位的象徵。

有網友在臉書社團「信義區兩三事」討論陶朱隱園的管理費：「嚇死人，一年管理費我要工作三年多，不吃不喝才繳得起」。其他網友則回應，「想那麼多幹什麼，買得起就繳得起啊」、「好野人沒差那個錢」、「首先，要先買得起一戶，才會有這個煩惱」、「聽說不是賣不出去，是門檻太高，不然很多人有興趣」。

（中時新聞網 陳駿碩）

延伸閱讀

台北最貴豪宅〈陶朱隱園〉第一批住客入住了？

陶朱隱園回應質疑 陳瑞隆一次說清楚

陶朱隱園開賣? 中工：開放VIP參觀