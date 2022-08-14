蛋白勝蛋黃!台南豪宅王爆黑馬 獎落仁德區

根據台灣房屋集團統計，台南今年上半年總價3500萬元以上豪宅單價，由仁德區建案「森景澤」展現黑馬之姿，以每坪成交單價43萬元奪冠，一舉超越市心精華區豪宅建案，表現令人驚艷；而位於安平區的知名豪宅「尚暘天聚」則以每坪40.1萬元居次，「上品硯」則以每坪38.8萬元位居第3，其他包括擁有王建民等名人住戶的「富立耘非凡」以及國平重劃區預售案「元翰門」皆榜上有名，其中「元翰門」也為入榜唯一預售個案。

觀察第6至10名豪宅社區，依次則為新光三越商圈「茂盈千利修」、國平重劃區「遠奏曲」、成大生活圈「ALL IN ONE」、湖美生活圈「湖美帝堡」以及市政特區「水雲間」，每坪單價為30.3~32.5萬元之間，也站穩3字頭行情。

台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，今年上半年豪宅榜首由仁德區建案「森景澤」以黑馬之姿拿下，最高成交單價衝破4字頭，仁德區雖為蛋白區，但因與東區相鄰，離塵不離城，加上近年台南市區房價不斷上揚，因此吸納不少市區人口移入，房市表現相當熱絡。

薛大川說，「森景澤」近省道台一線及86快速道路，鄰近東區巴克禮公園、崇明生活圈，生活機能頗佳，同時該案以綠建築景觀宅為訴求，正對在地熱門的休閒景點虎山林場，高樓層可盡享虎山綠帶景色，生活環境清幽，加上未來鐵路地下化將會在附近的生產路設站，整體機能發展看好，產品亦由知名建商奇美建設所打造，品牌口碑佳，深受中高端客層青睞，以地域特性，買家應多為在地自住客居多。

屋比房屋總經理葉國華指出，最近幾年搭著台積電、科學園區等建設題材的快車，台南儼然成為全台房市最火爆的一級戰區，房價也飆漲得相當迅猛，由「好時價」統計，今年5月台南清華安富房價指數已經高達189.6，再創歷史新高，與2019年同期的145.29相比，短短3年時間房價漲幅超過3成，目前台南的平均房價不僅已經跳上2字頭，近期甚至一度傳出新建案開出6字頭天價的資訊，引起市場關注。

葉國華指出，雖然經台南市府稽查「6字頭」只是開價，並非實際成交價，但是從中不難看出台南房價確實已經站上歷史高檔。據實價登錄揭露，今年上半年，台南已有多間豪宅社區的單價高達3~4字頭，其中多間豪宅社區都位於規劃良好、風景優越的新興重劃區內，可見重劃區的發展潛力已悄然成為新時代高資產族群資產配置的重心。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，台南市近5年平均房價漲幅大約4到5成，然而豪宅物件本身單價、總價高，價格拉抬的力道相對較弱，漲幅約1.5~3成上下，不過跟北部地區豪宅相比，漲幅已相當驚人，台南市近幾年受惠南科議題，從科學園區周邊領漲，又漲回蛋黃區，安平區、中西區及東區等豪宅指標地段吸引不少買盤，在全台新案價格高築的架構下，依然是相對低價區的台南豪宅應仍有成長空間。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮也認為，台南豪宅總價及單價表現，在六都之中，可屬相當親民，南二都具備豐沛的公共建設及產業利多議題，高總價產品有其優勢力及創價實力，下半年豪宅市場表現仍值得期待。

不過，葉國華也提醒，雖然在科技題材的光環下，台南房市前景並不看淡，但由於短期內區域房價飆漲過快，此時盲目追高購入的民眾恐將面臨不小的風險。再加上今年以來，地緣政治衝突、政府打炒房、升息循環等房市黑天鵝不斷傳出，也給房市增添了許多變數，如果貿然在高點進場，日後恐怕會面臨轉手難的困境，因此建議台南的購屋民眾多看多比較，謹慎追價再進場。

（房產網 葉思含 ）

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