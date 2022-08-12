實登給的勇氣？北市新案開價月月寫新高

據住展雜誌統計，台北市今年來每月新建案平均開價都改寫歷史新高，7月新建案平均開價已漲至約118.3萬元／坪，再次締造新猷；若與2021年6月預售屋實價登錄上路前相比，則新建案平均開價上漲12.5萬元／坪、漲幅約11.18％。

不僅如此，北市12個行政區中，更有高達8區新建案平均開價突破百萬元／坪。住展雜誌研發長何世昌表示，原本外界預期預售屋實價登錄上路後，建案開高價的氣焰會獲得抑制，但結果證實事與願違，預售屋實登成為高成交價的官方認證，更給了業者開高價的勇氣，開價漲幅還大於成交價漲幅。

住展雜誌統計顯示， 台北市12個行政區今年1至7月新建案平均開價，共有信義、大安、中正、大同、中山、松山、士林與南港等8個行政區平均開價破百萬元／坪，僅剩萬華、北投、內湖與文山等4個行政區平均開價低於百萬／坪，顯示平價區數量正在縮減當中。

北市平均開價最高的前3個行政區，信義區以163萬元／坪居冠，其次為松山區的159.9萬元／坪，大安區竟落居第3，平均開價約157.4萬元／坪。

另，今年前7個月建案開價漲幅最大的前3名行政區，依序為大同（15.3％）、南港（11.5％）、松山（10.4％），開價唯一下跌的區域是內湖，跌幅約0.1％。

何世昌分析，大同區今年前7個月新建案平均開價來到105.5萬元／坪，比去同年期大漲約16萬元／坪。受到雙子星計畫建設題材挹注，以及老城區改造效果卓越的影響，前2、3年南大同房價率先發動漲勢，而北大同因缺乏利多題材，今年才出現明顯的跟漲行情，全區建案開價頻創紀錄。

南港則在中央與市府多項重大建設加持之下，區域發展步伐加快，由南港火車站與南軟一帶房市領漲，今年前7個月新案平均開價來到105.3萬元／坪，比去年同期漲約12萬元／坪。

開價唯一下跌的內湖區，主因是今年開賣的建案多數位於次級路段，因此平均開價微跌。雖然內湖開價沒漲，但實際成交價卻仍持續走高，且下半年預計開賣的新案開價都不便宜，將會使全區開價由跌轉升。

何世昌進一步指出，雖然北市仍有4個行政區建案平均開價低於百萬元／坪以下，但這些行政區內開價見百萬元的建案卻日益常見，如北投北士科、石牌和明德捷運站周邊，建案開價百萬已相當常見。如文山區新店溪畔沿線，也有建案最高價開到百萬元。內湖菁華區段如內湖、文德，乃至於四期與五期一帶，也是開價百萬元建案聚集地。另，萬華西門站周邊，也有建案最高開價見到百萬元。在房價持續走升的環境下，台北市平價的購屋區恐將越來越少。

591房屋交易網新聞公關組組長畢務潔指出，台北市「貴」為首善之都，房價始終是全台指標，再加上土地稀少、工料齊漲，新建案開價房價往上漲的趨勢抵定，再加上北士科發展議題，相信會帶動北投、士林等相對平價區拉高新案均價穩居百萬元行情。

不過全球居不動產情報室總監陳炳辰則指出，雖然台北市有眾多首都優勢，但目前房市狀態不佳也是事實，實際觀察市況預售市場都已見冷靜，尤其是高房價的台北市，要是不少賣相相對有缺失，如地段、坪數不佳，成交量能都大幅滑落，民眾倒也不必過度擔憂，預期在明年過年前將有機會見盤整。

（房產網 葉思含 ）

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