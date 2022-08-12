豪宅屋主放9年沒住過 轉手賺395萬關鍵曝

沾光北士科！豪宅屋主放9年沒住過 轉手賺395萬

在北士科的帶動之下，周邊住宅看漲，根據最新實價揭露，「遠雄御之邸」6月成交18樓戶，總價1.03億元、單價76.1萬元，共178.22坪，前一手屋主在2013年以9905萬元買進，持有9年轉手增值395萬元，不過目前現況仍為毛胚屋。

觀察「遠雄御之邸」的轉手紀錄，有8個戶別有歷史交易資料，7筆都增值，價漲最多的一筆交易為2017年6月12樓戶，持有4年獲利高達1249萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過去被認為是蛋白區的北投，近年受北投士林科技園區帶動聲勢逐年看漲，由於未來將引進生物科技、數位醫療、媒體及資訊等產業進駐，被譽為第二個內科，也是台北最後一個重劃區，除了增加就業機會之外，也帶動區域居住需求，房市買氣也順勢升溫。

觀察北士科內的住宅預售案，包括「華固文臨」、「家居璽玉」成交單價已破百萬元，文林路上的「家居璽玉」是目前北士科園區中最貴的預售案，頂樓戶單價高達121.5萬。而緊鄰北士科的豪宅成屋案「遠雄御之邸」，屋齡9年，社區鄰近士林、芝山、明德、石牌站等，具備捷運機能、生活採買、學區完整，在預售時單價多落在6字頭，近年則出現7、8字頭行情，轉手都見增值獲利，顯示隨著園區議題，和預售物件的拉抬，推升此區房價發展。

台灣房屋社子公園加盟店副店長羅丞軒分析，北士科基本上分為新洲美段與軟橋段2大區塊，前者已有聯上、江陵、遠雄等建商插旗；後者也有華固、長虹等大咖獵地推出商用不動產新案，另外新光人壽、仁寶集團，亦投入軟橋段的地上權開發，因此各界認為北士科可望接棒內湖及南港，成為首都下一處產業金磚。

（源自中時新聞網之房產網 葉思含）

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