台北市40年屋齡老屋 萬華區最多

房仲業根據不動產資訊平台資料統計，台北市平均屋齡達36年，高居六都之冠。在台北市12個行政區之當中，有高達7個行政區，屋齡40年以上住宅比例達47～56.5％，其中，以萬華、大同、士林三區比例最高。

信義房屋今天表示，屋齡40年以上的老宅在台北市已經相當常見，由於北市缺乏大量的重劃區土地供給，只能透過都更、危老等方式參與改建更新，不過速度緩不濟急，北市都市老危機難題仍未解除。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，最新統計北市的危老案件已經核准699件，即將邁入700件大關，同時也是全台最熱門的危老改建區。

曾敬德表示，不過台北市的屋齡在缺乏大量新血加入狀況下，尤其是北市久久才出現一小塊重劃區，導致整體的平均屋齡老化速度甚快，因此除了出現老人住老宅的社會問題外，也有許多通勤族礙於房價與屋齡問題，選擇透過捷運網絡向外尋找一些電梯大樓或等產品，許多統計資料都可發現「工作在台北、生活在新北」的生活模式。

根據住宅屋齡統計顯示，北市平均屋齡為36年，位居六都之冠，六都平均屋齡最年輕是桃園市的26.4年。

在北市的12個行政區中，屋齡40年以上的比例分布，最高是萬華區的56.5％，排名第二為大同區52.7％，第三為士林區52.7％。

排名第四為松山區49.9％，第五為中正區的49.7％，第六名為大安區48.3％，另外北投區也有47％住宅屋齡40年以上。顯示台北市隨處可見屋齡40年以上的老宅。

曾敬德指出，雖然40年的住宅不見得有立即性的安全問題，且銀行還是願意給北市精華區老房子優惠的貸款條件，顯示這類住宅仍是銀行眼中保值性高的產品。

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