台海危機恐爆逃難潮？486先生：準備買房

美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，北京政府以軍演進行報復，自4日至下周一（8日）上午10時，將在台灣周邊海域和空域共7處進行軍事演訓行動，引發外界擔憂1996年台海危機重演。知名團購達人「486先生」陳延昶則有不同看法，他認為這反而是買便宜房的好時機。 天文學家表示，1顆比兩座足球場還寬的小行星（asteroid），即將掠過地球，時間是美國東部時間8月4日上午12 點23分通過（台北時間8月5日中午12點23分）。

486先生在臉書發文，一開頭就表示「準備好買房了嗎？」他進一步說，「共軍針對台灣軍演，肯定會有一波逃難潮逃亡國外，到時就有便宜的房子可以買。」

其他網友紛紛表示「飛彈又要落在台海周邊，可能更勝96年飛彈危機，勢必造成股市房市大跌」、「房價要降了嗎？變相打房」、「到時候就可以買信義區」；不過，也有人不認同他的觀點「大陸禁天然砂出口臺灣，建材漲支撐房價」、「不太可能，台灣人大多無感了，已經習慣了」、「美國還沒撤僑，不怕」。

綜合媒體報導，住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，1995~1996年上次台海危機，台股從7051點跌到4503點，跌幅達36.1%，房市部分，當時許多屋主想要移民美國，像是北市大安區、東區部分店面紛紛慘遭拋售，如今兩岸軍事緊張，短期難免動搖買盤信心，一旦時間拉長，股市、房市勢必受到衝擊。

（中時新聞網 邱怡萱）

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