新店「宏盛心中央」超車新板 登H1豪宅王

政策打房打了兩年，但資金還是選擇房地產停泊，成交單價頻創新高，據房仲業今（4）日最新統計，2022年上半年新北市「豪宅王」，換人作！新店央北重劃區的「宏盛心中央」，上半年以每坪83萬元成交，一舉「超車」新板，勇奪最高單價冠軍

至於新北市今年上半年的最高總價豪宅，由新莊「遠雄九五」奪冠，39樓225坪，總價近1.5億元，每坪單價達75萬元名列第五名。

台灣房屋指出，雖然政府頻打房，不過房市交易仍不斷創高價交易，新店區預售案「宏盛心中央」的頂樓13樓戶，今年4月以6,325萬元成交，以單價83萬元創下社區最高單價紀錄，也成為今年上半年新北市前五大豪宅！

曾為新北第一豪宅的板橋「世界花園橋峰」，今年以單價80.2萬元緊追在後，成為H1亞軍。

排名新北市上半年最高單價豪宅第三名，為永和區「吉美一品花園」，最新揭露5月成交的13樓戶，單價78.89萬元，也創下目前社區第二高單價紀錄，僅次於去年成交的20樓戶，78.92萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新店「宏盛心中央」這筆13樓交易，為頂樓戶，使得身價攻頂，且面國小預定地，擁有永久棟距，還有一個關鍵，是備註欄顯示交易包含大約5.84坪的大露台，由於新大樓露台多為約定專用，總價內含露臺使用價值，但坪數無登記在權狀內，使該戶的平均單價飆高。

張旭嵐表示，觀察「宏盛心中央」新店央北重劃區內，提供五年物業代管服務，且戶戶有充電車位，可說是社區一大特色，社區平均單價在66.8萬～76萬元上下。

另外板橋「世界花園橋峰」、「馥華雲鼎」兩個社區，也分居第二和第四名。

台灣房屋板橋特許加盟店店東賴玉枝表示，新板特區大約有3,000多戶住宅，大坪數指標豪宅像是「世界花園橋峰」、「馥華雲鼎」、「謙岳」等。其中「世界花園橋峰」曾在2014年時，18樓戶成交最高單價92.2萬元，奪下新北市單價最貴豪宅寶座；不過2016年～2018年時市場偏向中小坪數產品，大坪數豪宅單價一度掉至5、6字頭，近年大坪數豪宅買氣已陸續回升。

第四名「馥華雲鼎」位於縣民大道一段上，5月成交高樓層27樓戶，總價1億1,288萬元、單價75.5萬元，創下今年該社區單價最高紀錄。

至於進榜中最高總價豪宅落在新莊「遠雄九五」，39樓225坪，總價近1.5億元，並以單價75萬元名列第五名。

第一建經研究中心副理張菱育表示，觀察雙北市豪宅市場，台北豪客不乏大手筆免貸款購入，相對新北市的買家趨向保守，購置豪宅以採用貸款居多，且多半原本就居住新北，早就習慣新北到台北的交通距離，尤其新北近年脫出的新興豪宅，坪數大又闊氣，總價卻只要北市一半的，吸引不少新北高端自住客舊換新，也是抗通膨下的資產規畫之一。