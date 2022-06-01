買氣轉觀望 5月六都買賣移轉棟數年減8％

六都地政局1日公布5月買賣移轉棟數合計為2.28萬棟，月增1.8%、年減7.7%，業者指出，受到疫情及打炒房政策影響，前五月六都買賣移轉棟數雖仍創下九年來同期新高，不過年增率已收歛至0.7%，6月移轉量在疫情衝擊下恐出現雙位數衰退，今年全年交易量要超越去年，挑戰相當大。

統計顯示，5月六都買賣移轉棟數台北市及台南市均有逾一成年增率，不過與去年同期相較，新北、台南、高雄均衰退一成以上，在疫情持續升溫、打炒房政策效應及升息等因素影響下，市場氛圍已轉趨觀望。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，5月工作天數較四月多一成，使六都買賣移轉棟數較上月成長，不過疫情從4月底確診人數單日突破萬人，去年經驗顯示，去年5月中升級為三級警戒，7月買賣移轉棟數才出現三成衰退，預期今年6月起的移轉棟數將反應疫情影響，可能出現雙位數的衰退。去年經歷了三個月的量縮，才回到全台單月3萬棟的水準，不過今年距離疫情放緩後的買盤回籠，恐還需要一段時間。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，南部都會區交易量與去年相較，出現明顯滑落，反應升息預期下壓抑投資買盤，不少區域房價漲幅過高，買方居高思危，一些因資金潮虛漲的區域，將有房價鬆動的風險。

以前五月六都買賣移轉棟數觀察，六都合計11.02萬棟、年增率0.7%，其中台南前五月為17年同期新高，台中市為11年同期新高，新北市、台北市則分別為九年、八年同期新高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，今年疫情升溫、全球經濟下行風險升高、央行加快升息，及政府持續祭出打炒房政策等因素，牽動房市表現，六都房市前五月交易量年增幅已收歛至不到1%，其中桃園、高雄已出現衰退，僅台中年增逾4%，新北、桃園、台南約年增約在1%左右。

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