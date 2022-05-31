工商時報主辦》首屆安心代銷評鑑 成績超預期

由《工商時報》主辦，國內首創的台灣安心代銷評鑑，將在6月8日假台北喜來登大飯店舉辦頒獎典禮。負責此次評鑑的柯南國際指出，第一屆台灣安心代銷評鑑成績超乎預期，無論在服務品質、資訊透明度等都讓客戶感受安心信任，儘管在法規遵循方面仍有精進空間，但整體而言，十五大代銷業者在提供安全、友善的交易環境上表現出色，如能在此一基礎上持續精進，可望成國內房地產市場的關鍵助力。

柯南國際指出，今年評鑑結果有幾項發現，包括：一、遵循實價登錄2.0，資訊透明百分百。受評的銷售人員沒有以不當行銷手法誘導購屋者，更未故意隱匿重要資訊，反而積極說明實價登錄2.0規範下民眾理應得知的資訊。二、整體服務水平超出預期，創造舒適愉悅的購屋體驗。三、合約書審閱環節仍有精進空間！當神秘客要求攜回合約書仔細閱讀時，有2成業者委婉建議先付訂金才能帶走合約書，顯示部分從業人員對法令了解仍有待提升。

此次安心代銷評鑑共出動12位專業神秘客，以「合規、專業、態度」三大面向為基礎，調查代銷服務流程中的六大構面：「物件資訊公開、買賣價格公平、作業流程合規、產業知識專業、硬體環境友善、服務態度親切」等。柯南國際表示，由於這是國內首次對代銷業進行的開創性評鑑，專案團隊從前置作業便費盡心力，進行大量的市場研究及資料耙梳，並對訪員查檢表和稽查劇本字斟句酌，務必確保訪員能以最具說服力的方式，天衣無縫扮演購屋民眾。

主辦單位《工商時報》表示，8日舉辦頒獎典禮的同時，也將舉行兩場高峰論壇，主題包括一、代銷業在房地產市場的角色與責任，二、資訊透明與對稱對購屋者權益的重要性，藉此探討代銷業如何扮演更積極的角色與承擔社會責任，及如何提升資訊透明對稱以保護消費者。工商時報希望透過論壇，匯集產官學界的寶貴意見，提供業者參考學習。

《工商時報》強調，期許藉由這個評鑑機制，鼓勵代銷業者持續優化服務品質、完善資訊揭露、落實消費者權益保障，形成良性競爭，達成業者與民眾共好共贏，產業永續發展的願景。