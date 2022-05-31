全台H1商圈人潮砍41% 店面洗牌降租

本土疫情持續維持在高點，也衝擊到民眾的外出意願。根據統計，上半年人流，商圈人潮直接砍41%的人潮，精華商圈的店面空置率也不斷攀高 ！ 專家分析，全台實體店，面臨消費習慣改變，市場存在壓力，拉長店面空窗期，甚至街邊型的商圈恐面臨轉型。沒有裝潢的店面大門敞開，掛起大特賣布條，原先的店家退租後 ，找不到新租客，只好租給短期特賣會。只因本土疫情衝擊，商圈、知名景點冷清清，尤其仰賴觀光客的北台灣各大夜市商圈 ，慘淡程度超越去年三級警戒。

士林夜市商圈理事長蘇文山指出：「今年2月台北燈節辦在士林，那十天的人流量好幾百萬，接下來每個假日人流都有逐漸在回流，結果又碰到這波疫情又回歸到原點。」

商圈人潮不如以往！根據GOOGLE地圖資料分析上半年人流，商圈直接砍了41%人潮；公園綠地停留人數也減56%；大眾運輸捷運站更是銳減48%；唯有住宅區增加10%停留人數。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「外出去消費的這種行為就比較明顯受到衝擊。包括士林夜市、西門町、東區商圈這種，他們的消費衝擊更大，區域裡的空置率就一直不斷拉高。」

消費力道銳減、店面空置率攀高，房東也紛紛降價出租！台北東區店面租金跌2成；台中逢甲商圈普遍降租2成，但空租情況卻還是隨處可見。專家點出 ，全台實體店面臨消費習慣改變，存在市場壓力，恐拉長店面空窗期。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示：「很多大型的營運商，甚至是中小型的店面商家，基本上目前短期來看，在營收減少之下，紛紛選擇退租或停業因應。中長期可能還會有一個洗牌調整的階段，所以我們預期在短期之間，整個租金水準或空置的狀況，仍然是相對保守。」

專家分析，儘管未來疫情趨緩，消費趨勢仍會以商場、百貨類可一次購足所有物品的消費為主，街邊型的商圈型態恐面臨轉型。而短期之內，店面租金水準和空置狀況則難防這波疫情的延伸效應。

（ 蔡佳芸、尤彩礽／台北報導）

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