代銷天王黃希文 躍皇普大股東

皇普自寶佳少東林家宏、知名代書蘇永平等入主後將屆滿五年，去年營運成功脫胎換骨、由虧轉盈，獲利創下六年最高，最近完成私募，最新的十大股東名單，赫見房地產「代銷天王」海悅國際開發董事長黃希文，持股比率2.29％，成為最新的大股東之一。

對此，海悅國際、皇普都雙雙證實，透過皇普2月辦理的私募現增8.7億元的方式，引進外部投資人和股東，房地產代銷業霸主海悅國際首度進入皇普十大股東之列，法人代表為黃希文，主要是看好皇普在全台布局的爆發力，已加碼持股到2.29％。另外，原本皇普大股東國揚實業掌門人侯西峰，在釋出股權給現有經營團隊後，仍持股達5％，其子侯淳淯、次女侯嘉騏，分別以亨瑞開發實業公司法人代表、學詠公司法人代表身份，名列皇普的第八、九大股東。

皇普在2017年由寶佳少東林家宏、知名代書蘇永平等入主後，2021年成功脫胎換骨，全年營收達31.94億元，年增率達1.71倍，創下23年最高紀錄，並正式虧轉盈，稅後淨利4.9億元、EPS為1.49元，刷新六年新高紀錄。皇普也大方配發股利，配息0.46元，盈餘配發率44.2％，創下七年來首度發放股利的紀錄。

展望今年，皇普經理許連晉表示，首季稅後獲利1.27億元，EPS 0.36元、優於去年同期；接下來今年第三季新竹竹北「皇普雲鼎」將完工交屋，預計第四季可望開始認列，總銷約27億元，已全部完銷；原本預計2023年會完工的「皇普莊園」，因缺工及疫情可能會遞延到2024年，使得2024年完工入帳量將大爆炸，包括有總銷逾100億元的指標大案「皇普莊園」，總銷達30億元「皇普摩天100」及桃園青埔商業區案，合計三大案交屋入帳。

法人估計，皇普可望在未來三年挑戰史上最大完工量，2024年邁向業績高峰。皇普表示，目前在手儲備新案，包括新北市鶯歌、桃園蘆竹大竹重劃區案、桃園青埔重劃區、桃園蘆竹A10重劃區共四筆。