基隆「這區」房價5年暴漲1倍 投報率驚人

基隆捷運今年終於定案，第一階段從南港經汐止至八堵，也讓沉寂已久的基隆房市成為今年最熱門話題之一，就有房仲業者來客量大增5成、成交量也增加3成。根據全國不動產企研室觀察，隨房市近2年回溫熱絡，基隆房價也明顯上揚，包括未有捷運行經規劃的暖暖也翻漲，實價登錄即出現暖暖區源遠路碇內生活圈多個社區房價5～6年漲幅超過1倍，投資報酬率超過100％、甚至逼近150％，獲利高得嚇人。 基隆暖暖碇內為自給自足商圈，市場、學校、超市皆一應俱全，源遠路「國產江山」、「豐禾」、「海光一村」等多個知名社區，不少戶別因取得時間早，在實價登錄上都有亮眼獲利。

全國不動產百福加盟店副總經理陳基寶表示，如「海光一村」2樓戶在104年12月以340萬購入，今年3月直接加價500萬以840萬元出場，投報率近150％；另外1樓戶則出現105年以433萬元購入、今年3月翻倍至1040萬元揭露，獲利607萬、投報率超過140％。觀察該社區近半年交易，轉手至少賺了400萬～600多萬元，5～6年之間房價翻了超過1倍，表現搶眼。

另外，「國產江山」39.46坪1樓戶，102年3月取得成本為625萬元，去年12月翻超過1倍以1,500萬元出場，獲利875萬、投報率140％。至於「豐禾」社區近期賺取價差雖在200多萬元之間，但出現短線獲利交易，全國不動產總經理藍怡婷指出，5樓戶去年1月交易成本為780萬，今年3月則以1,020萬元售出、翻揚240萬，短短1年之間投報率就超過30％，也交出不錯的成績單。

陳基寶表示，觀察暖暖這些獲利交易，可顯示不只捷運沿線議題，整個基隆房市都被大環境帶動，房價來到新高水位，其中「海光一村」獲利多數是1樓戶別，主因產品特殊具保值性；而「國產江山」1樓戶則是具店面效益。綜觀整個暖暖區房價，受房市熱絡影響之下，從1字頭單價，來到新建案2字頭也不一定買的到行情。

至於享基隆捷運效益的生活圈，新案行情更是水漲船高，如七堵新建案來到26萬～28萬元，百福更出現33萬元價格，陳基寶分析，主因受南港、汐止房價飆漲影響，使購屋族往百福、七堵外移，更因而推動暖暖房價翻揚，現在整個大基隆房價，3年來已從1字頭來到均價2～3字頭行情，自基隆捷運定案後來客量更增加5成、成交量增加3成，建議有意置產基隆的民眾，避開山坡住宅，選擇擁有台鐵沿線與基隆捷運利多兩大效益商圈入手，如百福、五堵、七堵生活圈，未來還有河谷廊帶開發計畫，最能享有增值效益。