300億擴大租金補貼 50萬戶受惠

政府推動包租代管政策四年，今年更提出300億擴大租金補貼專案，補貼戶數從過去的12萬戶大規模提升至50萬戶，在租金市場涵蓋率達五成。

租賃業者認為，包租代管、擴大租金補貼雙軌並行，將擴大補貼注入市場，同時帶動更多房東轉軌社宅包租代管，媒合戶數至少增加三成以上，對提升媒合率大有助益。

300億擴大租金補貼方案7月受理申請，SPEEDO速．包租代管集團營運長劉貞君表示，過去疫情下的五倍券就能帶動一定經濟效益，對租屋市場來說，原本的包租代管政策就提供了省服務費、房東免代管管理費、每年1萬的修繕補助、持有稅減徵和一年1.5萬元免稅額，房客租金補貼最高7,200元的補貼。

有別於包租代管物件適用於「房屋租金條件」需達當地估價的租金行情以下，提供便宜市場行情一成以上的的租屋供給；這次的擴大租金補貼，則是以「房客身分條件」為申請標準，例如中低收入戶補助每月3,600至8,000元、非弱勢的單身年輕人至少每月2,000～3,000元，非弱勢的家庭每月至少3,200～5,000元，雙軌並行下，將會注入租屋市場活水。

過去由地方政府執行時，礙於房客的資格審查資料與中央的落差，僅能補貼房東或房客其中一方，最後往往會要求房客解約，再由房東申請社宅方案。

劉貞君表示，這次專案最大的不同，即是將補貼對象擴及房東，預留2萬戶同步補貼房東的空間，讓房客已申請租金補貼的物件，該房東亦能申請轉軌為社宅房東，讓房東、房客雙方都能受惠。