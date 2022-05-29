七都住宅租金 全站上800元/坪

通膨壓力下物價上漲，全台住宅租金也再攀歷史高點；據統計，目前全台七都網路待租住宅開價一年來漲幅在7～17％，在資金湧入低價區、帶動房價漲勢勁揚下，七都住宅租金全數站上每坪800元，甚至一年來，租金開價大幅上漲，尤其大台北以外的住宅租金漲勢格外驚人，除了台北市漲幅在一成以內，其餘都會區均在一成以上，又以桃園及新竹達17％最高。



台北市平均單坪租金開價達1,727元，相當於30坪住宅月租金開價已超過5萬元，精華區信義、大安等區租金開價更逾1,900元，即使新北市第一環精華區的租金也都達每坪1,200元以上。



值得注意的是，過去租金僅每坪500～700元水準的大台北以外都會區，近年陸續漲至每坪800元、甚至精華區逐步向四位數叩關，租金千元單價已不再是雙北門牌獨有的現象。



鄰近新北的桃園龜山區因A7重劃區新成屋進入交屋高峰期，加上華亞園區、長庚等租屋族支撐，租金開價達每坪1,020元；近來房價飆漲的新竹、竹北也都站上每坪千元大關；此外，中南部都會區的精華區，如台中西屯、台南的中西區、北區、安平區，以及高雄前金區也都逾每坪900元。



桃園市租賃住宅公會理事長劉貞君表示，近年整體物價、房價上漲，帶動租金同步上揚，已經成為不可逆的趨勢，以桃園來說，最近一年租金1萬多元的小坪數產品，房東多調漲1,000元左右，2萬多元的標準住宅產品約調漲1,500～2,000元，未來若進入有感升息，租金水準欲低不易。



屋比房屋總監陳傑鳴表示，全台住宅租金全面攀升，尤其以擁有建設題材、新推案多的重劃區、過去租金低基期區域，以及科技園區、產業園區、高所得就業機會題材的區域房價反應最大，例如新北林口、鶯歌；桃園大園、八德；新竹新豐；台中清水、烏日；台南中西區、仁德等地，租金年漲幅都達二成以上。