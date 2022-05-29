買房給爸媽！裝潢1年噴650萬打水漂

買房給爸媽！裝潢1年噴650萬 她見成品氣瘋：錢打水漂了

買房是大開銷，後續裝潢也是筆不小的費用。一名女網友去年買下一間40年老屋給父母住，含全部重新裝潢在內，總共花了約650萬，但由於經驗不足，加上父母不願意找設計師，最終成品令她十分不滿意，認為「650萬打水漂」，同時奉勸大家一定要相信專業。

這名網友在社群平台Dcard發文，她去年賣下一間40年老屋給父母住，室內全部重新裝潢，總共花約650萬元。然而，她和父母在討論風格、動線設計時意見分歧，她主張請設計師統包監工，但媽媽則希望省下這筆錢。

雙方溝通後，最後由她自己用手機軟體設計，爸爸找師傅來完成新家，翻修及裝潢耗時約1年，但最終出來的結果令她大失所望，因為沒有裝潢經驗，外加父母和師傅溝通與她構想不同，房子被裝潢成「四不像」。

她藉由這次經歷勸世，呼籲大家一定要相信專業，不要省設計師的錢，成品出來完全不是想要的風格，花了許多冤枉錢，直呼「有夠生氣，覺得650萬打水漂了」。

文章一出，不少網友留言安慰，「想要花錢就自己出到底，出錢最大」、「珍惜房子，遠離父母，若為風水，慘不忍睹」、「沒辦法自己監工的話一定要找統包或設計師，他們才有辦法幫你把關施工的眉角，不相信專業的結果就當作繳學費吧」。

另外，也有不少過來人分享慘痛經驗，「以前長輩裝潢房子喜歡找認識的，結果爛的不得了，格局爛死，房間都沒有光，浴室也漏水」、「我爸找了認識好幾年的老師傅，弄完以後整個慘不忍睹還要一百多萬」、「長輩的想法跟風格真的是難以理解」。

（中時新聞網 蔡宗倫）