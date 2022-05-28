北漂族存不到錢想賣千萬房返鄉 引網熱議

北部雖然工作機會多，但開銷也較大，近日一名北漂男網友訴苦，雖然有父母贊助頭期款，但由於收入不高，被房貸佔了大半，存不到什麼錢，因此他想將房子賣了回家鄉工作置產，不僅賺了一百多萬，能夠換更大間的房子，還有多餘的預算買車。

這名男網友在社群平台Dcard發文，目前他在新北有一間20坪含車位的小宅，買了一年多漲到近千萬，然本業收入不高，儘管頭期款是父母贊助，但房貸壓力仍很大，存不到什麼錢。

他表示，北漂工作已經好幾年，原本是嚮往自由自在的待在台北，考量自身工作在哪個縣市收入都差不多，起了回家鄉工作置產的念頭，不僅可以陪陪家人，還能節省開銷。

他查詢自有住宅重購退稅相關資訊，發現自身條件大致符合，且外加房子漲價，還能賺至少一百萬，賣房後回家置產，可以換到30坪含車位的物件，且還有多餘的資金可以買車，讓他越想越心動。

不過心動的同時，他也看好目前持有的房子還有漲價空間，因為周邊輕軌已經通過，屆時建成後房價可能會再上漲，「不知道大家覺得哪樣比較好？有什麼是我沒考慮到的地方嗎？」。

文章一出，掀起網友討論，「我會留著用房租繳房貸，感覺你的租金跟房貸應該是可以平衡的」、「回家鄉吧」、「我是覺得可以等交到女友再決定」。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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