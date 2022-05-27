7年450億！國內豪宅熱賣王是它

台北市豪宅眾多且各有特色，不過最熱賣的就是這棟位在大直的水岸豪宅，根據統計交易紀錄達172戶，不乏許多企業名人住戶，高樓層景觀戶站穩每坪200萬元大關，總銷售金額來到450億元，被喻為實價登錄以來最熱銷豪宅王。來到大直一定會注意到這棟豪宅，超高樓層規劃，還享有水岸景觀，相當受到高資產族青睞，屋齡7年，累計銷售總額達450億元，成為全台最熱賣豪宅。

氣派外觀、門禁森嚴，引進五星級飯店式管理，更是一大賣點，台積電創辦人張忠謀家族、聯華神通集團董座苗豐強、萬豪劉家、富邦蔡家等富豪名人都是住戶。

實價揭露，目前交易戶數為172戶，平均成交單價每坪185萬，高樓層景觀戶站上200萬俱樂部，最高紀錄更來到每坪290.6萬元，平均成交總價約2.59億元。

不動產企研室專案經理曾敬德指出：「主要還是有一些品牌，大基地、地標型的建築，甚至一些景觀優勢，其實它很容易吸引富豪階層群聚，尤其是一些指標企業的大老進駐，那會對這些社區都有加分的效果。」

不僅熱賣 ，月租行情也包辦豪宅前3高，分別為47.25萬元、45萬、43萬元，在北市豪宅中拿下3高優勢，分別是樓層最高、租金最高、總銷最高；另外還有大安區指標豪宅，享有大安森林公園萬坪景觀，最高單價達299萬元，榮登2021年交易額最高豪宅，去年共賣出12戶；另外由普立茲克建築獎大師設計的信義區豪宅，獨樹一格外觀，走時尚路線，去年也有8筆交易。

尤其在通膨加劇下，出現許多大戶捧現金、無貸款買進豪宅，進行資產配置，也讓外界一窺高資產族群的消費力。

（唐家儀、柯思安／台北報導）

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