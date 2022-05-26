房市5月飄雪 推案量恐創20年新低

住展雜誌今（26）日最新統計指出，5月以來本土疫情大爆炸！一隻病毒，已經把房市推案量打回20年前，市況比當年的SARS期間還要更慘淡。

住展雜誌統計，截至5月25日為止，北台灣預售屋、新成屋推案量僅約320億元，預計5月全月推案量可能只有360億元，比SARS時更低，甚至還可能創下2002年以後、近20年來新低。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於今年5月本土疫情大爆發，單日確診人數一度逼近十萬人大關，染疫、居隔人數眾多，以及民眾自發性減少出門活動，情況比SARS封院恐慌高峰期更嚴峻，建商普遍放緩推案進度，導致新建案供給水位降至冰點。

住展雜誌統計預估，今年5月全月推案量可能只有360億元上下，不僅可能創下2003年以來新低，若與去年同期相比，降幅更為驚人。

2021年5月下旬，雙北市首次升三級警戒，當時該月推案量仍逾1,100億元。不過，這一波疫情大爆發，今年5月推案量卻較去年同期衰退幅度高達近68％，比腰斬還慘重。

何世昌分析，5月推案量幾近枯竭，主要原因，在於北台灣疫情炸裂所導致，一來是需要隔離與治療的人數眾多，未染疫的民眾傾向避疫、減少外出活動，使得房市人氣與買氣連袂下滑、建商順勢縮手推案。

其次，因公務人員染疫、或隔離人數也不少，使得預售屋契約備查時間拖得更久，就算部份建商無畏疫情想賣房子，卻因備查進度不明而無法開賣。

何世昌指出，從新建案市況來看，病毒打房，顯然比政策還有效！雖然房市正在染疫居隔當中，但預期Q3起市況會緩慢復甦，不過留下後遺症所在難免，買氣恐怕難在短期內回復到染疫情前頭好壯壯的樣子。