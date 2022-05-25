首屆安心代銷評鑑揭曉 6/8頒獎

為提升民眾購屋時的交易安全，工商時報今年首創「台灣安心代銷評鑑」，針對扮演建商與購屋者橋樑的大型代銷業進行專業評鑑。目前評鑑已順利完成，共有五家業者獲得台灣安心代銷金獎殊榮，我們將在6月8日舉行隆重的頒獎典禮及高峰論壇，以表彰他們的努力成果及分享成功經驗。



工商時報今年揭櫫「居住安全年」願景，希望結合政府與民間力量，提升國人的居住安全與品質。其中，在「交易安全」環節更開風氣之先，舉辦國內首見的大規模「安心代銷評鑑」，望藉此敦促代銷業更重視購屋者權益，致力提供安全、友善的交易環境，成為打造安居家園的關鍵助力。



買房是人生大事，如何以合理價格買到對的房子，對未來的人生影響重大。不過許多人、尤其是首購族對房市的經驗、專業相對不足，相當仰賴代銷業者的資訊與分析；也因此，代銷業務人員能否以誠信出發，本著幫購屋者做出人生重大決定的同理心，提供有利的建議，攸關消費者權益甚鉅。



工商時報以最嚴謹的態度執行此次評鑑，首先委請建商、代銷、房仲等相關業者，針對預售市場的銷售流程，盤點出最需要注意的環節，彙整後再委由專業評鑑公司設計出查檢表，並從國內15大代銷的今年推案中篩選出合適案場，最後由針對此次評鑑特別培訓的神秘客，以一般民眾身分至現場實地查核。



評鑑公司指出，首度的台灣安心代銷評鑑共出動12位神秘客，訪員需具備SGS或TSAA專業證照，且擁有三年以上稽查經驗並經房市相關專業培訓。神秘客仿一般首購族身份，從建案的「電話預約、現場賞屋、再次回訪」三個階段，針對50個查檢項目進行公正客觀的評鑑。



儘管4月起疫情轉趨嚴峻，神秘客仍克服困難，如期完成評鑑作業。在評鑑完成後，主辦單位再根據近年官方包括公平會等的裁罰情況，針對重大違失部分予以扣分，透過一連串嚴謹程序，最後評選出五家優質代銷。工商時報將在6月舉辦頒獎典禮加以表揚，更希望透過論壇集思廣益，讓國內整體代銷產業發展更上層樓，為落實居住正義盡一份心力。