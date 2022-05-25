首季大樓總價漲幅前10出爐 花蓮奪冠

房價漲翻天，購屋總價也拉高，住商機構企劃研究室依據實價登錄及僑馥建經資料，統計今年第一季全台各縣市大樓平均成交總價，超過8成區域平均成交總價跟去年同期相比增加，其中有8個區域漲幅超過1成，可見購買大樓的門檻越來越高。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，疫情下的資金熱潮墊高房價，且鑒於營建成本增加、通膨壓力增，市場預期未來房價持續走揚，而建商推案價格持高不降，中古屋也有比價效應，帶動大樓總價走高。

今年第一季大樓平均總價增幅最高者為花蓮市，首季平均572萬元，年增幅高達18.6％，郎美囡指出，花蓮近期換屋及移居置產的比例提高，國內旅遊雖常因疫情爆發而受阻，仍有買方看好長期發展，今年第一季破千萬的大樓交易增加，且屋齡5年內的新屋交易挹注，拉高花蓮大樓的平均總價。

綜觀全台各區域第一季大樓平均成交總價年增幅前10名，有8個區域年增幅超過1成，值得一提的是南投縣、嘉義縣市及屏東縣漲幅也名列前茅，郎美囡表示，南投縣受到台中房價高漲影響，漲勢顯著，尤其買方受到台中市高價擠壓，在南投購屋通勤的比例增加，草屯鎮也出現單坪2字頭的大樓成交價。

至於嘉義縣市及屏東縣則是在地買氣強勁，大家房屋屏東公園加盟店店東陳宗慶提到，屏東房價從去年開始明顯走升，主力產品透天總價偏高，透天新案總價可達2、3千萬元，讓資金有限的買方卻步，轉進總價親民的大樓型住宅，買方以在地首購及置產為主，外地投資的比例並不高。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，政府打炒房態度明確，由於成交價格未顯著下降，央行有可能進一步推行信用管制，尤其交易熱區域更是首要目標，提醒民眾買房前務必先洽詢貸款條件，避免因貸款金額落差衍生違約風險。

（時報資訊 郭鴻慧）

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