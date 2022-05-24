缺工＋疫情 預售屋交屋糾紛恐暴增

因缺工壓力，已出現預售屋買方與建商發生交屋糾紛，加上高雄最近有些建商、工地發生確診，施工人員砍半，甚至找不到營造廠商報價，南台灣已有建商將完工交屋期限直接拉長到2031年。建商對此現象表示憂心，未來恐爆更多預售交屋紛爭。



內政部營建署去年6月針對預售屋買賣，因缺工和疫情，是否可以根據定型化契約應記載事項第12點第1款但書規定，延長施工期限，函文台南市政府、各建商公會等單位指出，建商可向購屋者說明並延長工期，但應雙方協商。



高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷24日指出，「看來，這紙說明不太管用」，因為已有預售屋買賣糾紛案例出現，且內政部明示，預售屋建商逾期完工不給付遲延利息，或逕以建照展期作為順延完工事由，將開罰最高150萬元。



業界說，一棟29層樓的住宅，正常施工期間四年左右即可完成，但位於台南的一個建案，為了避免紛爭，直接把完工日期訂到2031年。



陸炤廷表示，近年來的房市熱區高雄市和台南市，都已面臨工期大幅延長的窘境，主要是缺工、缺料，現在許多營造工程公司因為各工種的發包價格紊亂，也不易找到下包，因此也不太敢報價、接案。



加上政策打炒房、利率調升等，種種跡象來看，對建築業相當不利，他說，建商也只能採取保守態度，減少推案、或避免預售，這樣可能導致房市供需更失衡，消費者在僧多粥少且萬物齊漲的情況下，如何等到房價下降？



陸炤廷指出，在大環境惡化的情況下，如果大家都先建後售，以每坪40萬元起跳的新成屋，動輒超過千萬，自備款至少20％，年輕人更買不起房子了。



他預估，無論疫情是否趨緩，缺工、搶工問題，未來只會更嚴重，政府應提出有效配套方案。