工業地產夯 高雄路竹廠逾40億公開標售

工業地產炙手可熱！高雄路竹廠房底價41.12億元公開標售

工業地產炙手可熱！根據世邦魏理仕台灣研究部統計數據顯示，全台工業區土地近五年地價，除東部以外，都有兩成以上的漲幅。高雄路竹工業廠房預期近期公開標售，底價約41.12億元，業者預期可望吸引買家青睞。

世邦魏理仕調查顯示，各區工業地都奇貨可居，北部工業區價格驚人，新北市五股工業區土地，每坪平均成交行情達92萬元以上。

南部工業地產價格也是逐年上漲，如高雄市主要工業區平均地價，2021年就上漲5.6％。

世邦魏理仕台灣資本市場部門主管林敬超表示，像是鄰近科學園區且大面積、基地方正的地塊，就吸引半導體、製造業、物流業者及機構投資人，置產兼作資金停泊、未來轉租售、有利長線佈局。

世邦魏理仕統計，2021年全台工業區上半年平均地價約每坪14萬元，較上年同期增加4.2％，為近兩年最大漲幅；主要受中、南部工業地價漲幅拉抬，兩者年增率皆達6％以上。

最近世邦魏理仕台灣近期受業主委託公開標售的兩筆，總銷高達百億的土地。

其中高雄路竹區工業用地及建物，土地面積共約23,429坪，現有廠房約11,192坪，依公開標售底價約41.12億元，換算每坪土地標售底價約17.55萬元。

另外位於鼓山區、面積約3,459坪的特定商業專用區土地，標售底價約為68億元，換算每坪標售底價約199萬元，是高雄稀有大規模商業開發基地。