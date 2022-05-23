五大銀行4月新增房貸 月減120億

中央銀行公布4月五大銀行新承作房貸金額614.78億元，月減達120.1億元或16.34％，新增房貸利率大幅上揚0.183個百分點至1.561％，創逾二年新高。

央行官員說明，4月五大銀行新增房貸金額大降，主要是高基期、工作天數較3月減少5天、疫情惡化影響看屋意願、央行3月升息1碼（0.25個百分點）、政府健全房市政策持續推出、經濟展望下修等，均衝擊房市信心。

從台北市等六都買賣移轉棟數統計來看，4月全數月減，減幅各為4.57～20.32％不等，與去年同期相比，僅台北市及台中市為年增1.29％及18.27％，其他四都年減1.86～9.8％之間，六都合計年減0.36％。

但六都前四個月累計移轉棟數還是年增3.17％，五大銀行新增房貸前四個月合計2,447.7億元，年增也達359.03億元或17.19％。統計台銀、合庫、土銀、華銀及一銀等五大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近四成，一向被視為房市風向球。

央行官員指出，4月五大銀行新增房貸利率大幅上揚，主要是央行3月升息1碼，但各銀行房貸計息多採月調整或季調整，當月尚未完全調高，至4月則大致已充份反應，因此新增房貸利率明顯上揚。

延伸閱讀

退休夫婦賣房搬進郵輪 花費竟比房貸便宜

房貸期數創新高 買新竹房要背26年

去年六都 2.2萬八年級生購屋揹房貸