高雄百億級土地標售案 7月公開標售

台積電揮軍南下投資擴廠，帶動南台灣房市熱度升溫，世邦魏理仕今（18）日宣布，預計下半年公開標售高雄百億級的土地，預計七月正式開標。

世邦魏理仕今天宣布，獨家接受委託公開標售、標售金額合計逾百億元的兩案，分別為「高雄市鼓山區凹子底商業地」及「高雄市路竹區工業土地及建物」。

其中鼓山區土地，面積約3,459坪，土地使用分區為特定商業專用區，基地三面臨路，為高雄稀有大規模商業開發基地，適辦公大樓、飯店、零售業、百貨商場、購物中心等大型開發。

而路竹區土地及建物，則為工業用地暨廠房，土地面積共約23,429坪，現有廠房約11,192坪，距路竹科學園區僅約5分鐘車程，更位在路竹科學園區、岡山工業區、北高雄產業園區間，適合物流業設址，或各類產業設廠，也是北高雄稀有大面積釋出的工業地。

世邦魏理仕指出，上述高雄兩筆標售案，定於2022年7月28日開標。

世邦魏理仕分析，台積電宣布設廠楠梓，高雄市府再跟進宣告打造「半導體S廊帶」後，高雄投資熱一觸即發。最新統計顯示，2022年第一季全台大型不動產市場，總成交金額約為113億元，其中高雄市在全台名列前茅，兩大買方分別為建商和製造業者。

自台積電宣布預計投資200億美元，在楠梓設廠後，高雄市府隨後跟進，表示將搭配周邊封測廠聚落與南科，形成「半導體S廊帶」的訊息，加速了高雄投資升溫。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，高雄房市持續升溫，今年第一季高雄投資市場最大買方為建商，共投入新台幣近85億元，包括興富發、國揚等知名建商陸續購買市區土地，顯示建商對於未來房市前景深具信心。