佈局下個七期 全台建商搶水湳土地推案

水湳經貿園區被視為繼七期重劃區之後，台中未來的明星豪宅區，吸引全台開發商爭搶土地囤貨！根據市調統計，水湳土地存量超過4,000坪的建商，包括國聚、總太（3056）、由鉅、雙橡園開發；超過2,000坪的建商有十家，包括台中豪宅建商寶輝、龍寶、陸府早已購地卡位，水湳未來的發展前景備受矚目！

此外，由上市櫃建商總太、達麗（6177）、遠雄（5522）、華固（2548）的購地位置來看，聚焦在文商段、鑫港尾段與鑫新平段，將是水湳房市三大熱區。

以總太來說，土地庫存量約6,001坪，文商段與鑫新平段都將有推案。其中，位在文商段的「總太至境」，將是水湳中央公園第一排的首案，規劃樓高28層，總戶數52戶的摩天豪宅大樓，總銷85億元，預計下半年登場。該案由於地點優越加上土地成本高，率先喊出每坪百萬行情。

根據水湳「文商段」第一個公開銷售的「豐邑PARK ONE」，近期揭露實登資料，第一階段揭露兩筆7樓與8樓交易紀錄，單價分別為75.7萬與74.9萬元，宣示區域起錨價將從7字頭起跳！而總樓層34樓的「豐邑PARK ONE」，未來實登揭露有機會出現單價8字頭、甚至觸及9字頭的交易！

而擁有水湳土地存量最多的國聚建設，基地大多位在鑫港尾段，總計達到約7,630坪，目前已開發兩筆為「國聚之遇」、「國聚之碩」，尚未開發的地塊大都沿著中平路分佈，包含兩筆超過2,000坪的大基地。

國聚建設指出，水湳經貿園區發展前景佳，而國聚購地著重地段成熟機能，主攻自住需求與長遠的置產規劃。如「國聚之遇」、「國聚之碩」，基地周邊步行就能滿足生活採買需求，不需再等待開發。

此外，水湳土地庫存量暫居第三的由鉅建設，則擁有含金量最高的「文商段」土地4,723坪，其中一筆單價280萬元的交易，至今仍是水湳土地最高價成交記錄。由鉅建設不惜重金購入水湳土地的關鍵，就在於城市發展與公園第一排的綠地條件，延續由鉅建設以往的推案步伐，水湳複製七期豪宅的經驗可期。

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