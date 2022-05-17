倉儲租金飆 北部地區五年強漲逾50％

工業地產持續暢旺，其中物流地產在科技化帶動的消費模式與生產流程轉變，具有穩定收益與剛性需求的特性，成為外資、壽險公司、自用型買家投資的標的；據仲量聯行調查顯示，過去一年來，全台物流倉儲不動產交易額達到105億元，強勁的物流倉儲需求成長，也使北部地區近五年來的倉儲租金漲幅超過50％。

仲量聯行調查顯示，去年亞太區物流及工業地產投資金達482億美元，二年內金額翻倍成長，連續四年創下新高，亞太區物流地產持續增溫目前也在台灣上演。

零售二大龍頭包括統一集團陸續在桃園、基隆總共以17.9億元購入合計約1.1萬坪物流倉儲用地；全聯以13.8億元，購入高雄岡山萬坪土地，欲建置智慧化冷鏈物流中心等。

此外疫情衝擊使全球線上購物成長，加上台灣高科技半導體、生醫產業的蓬勃發展，也帶動B2B、第三方物流與冷鍊需求的快速成長，包括momo從2015年投入逾40億在桃園建立北區物流中心以來，陸續在台南、彰化等地大舉購地，至今已持有超過10萬坪的物流空間。

與國泰人壽積極合作的永聯物流，目前在全台共有六座物流園區，管理超過15萬坪的倉庫，有超過4.5萬坪的物流中心仍在建置中。

世邦魏理仕觀察顯示，去年全台工業地產成交金額已達1,600億元，占了整體大型不動產投資市場的35％，桃園以233億元的總成交金額，成為全台最大工業土地買賣市場，包括科技業、製造業及物流業在桃園找地最為迫切；在市場上持續缺乏大面積工業土地供給的情況下，預料未來數月，在自用型投資人持續加碼下，台灣工業地產市場買賣仍將穩定成長。

延伸閱讀

富邦人壽斥資26.48億 購入新竹倉儲用地

三商美邦賣內湖廠辦 底價75億

房市未來式 專家揭這類物件難逃下跌命運