房市未來式 專家揭這類物件難逃下跌命運

即使政府不斷加碼打房政策，但房價還是易漲難跌，品嘉建設創辦人、雙北老屋改建協會理事長胡偉良分析指出，從3大關鍵庫存、供求關係、營建成本來看，似乎看不到未來5年房市需求會減少的可能。他並預期，在未來新屋占比日漸提高情況下，中古屋尤其是老舊公寓房價將難逃日趨下跌的命運。

胡偉良在好房網撰文指出，這幾年工期受缺工、搶工而拉長，新屋當前供不應求的情形仍難改善，而在新建造規格升級下，像是2020年送照的建案，隔音、防噪效果都應符合規範，許多危老都更改建案也提升耐震等級，大幅增加了居家的舒適性，他強調，未來新屋占比將日漸提高，而中古屋尤其是老舊公寓房價將日趨下跌，老公寓不值錢已成趨勢。

至於少子化對房市衝擊的時間點，胡偉良則預期最快2030年後才開始出現，並在2040年有明顯影響，分析近11年來家戶數增加超過100萬戶、每年增幅1.13％，明顯超過少子化下的最大人口減幅0.7％，推估未來幾年房屋的需求量仍將維持正成長。

近期電梯大樓產品成為市場新寵，據聯徵中心房貸資料統計顯示，去年第四季房貸族購買電梯大樓產品達2.9萬件，在所有產品中占比高達56％，數量也創下歷年的單季新高，電梯大樓數量甚至超過2010、2011年時交易量更大的時期，至於公寓則成交不到6千件。

（中時新聞網 邱怡萱）