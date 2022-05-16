平均屋齡26年最年輕 桃園六都火災最少

根據內政部最新消防統計，2021年至2022年3月底前，全國不分類型有26,353件火災，六都中祝融災害次數最少的桃園市共1,175件，為六都中火災案件最少，全國建築物火災起火處最高是「廚房」，此外，依序為「臥室、客廳、陽台」，不可不慎！

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，根據內政部不動產資訊平台最新統計，全國平均住宅屋齡31年，桃園市內的住宅屋齡相對新，平均屋齡26年居六都之冠，然而祝融之火多半發生在老舊的公寓大樓住宅，或是欠缺管理與維護的社區，因此屋齡新的住宅建物，對於建物設備品質的把關要求、管理與消防設備等維護，相較安全，因此祝融災害發生機率相對低。

根據消防署2021~2022.3全國火災統計分析，起火原因第1名是燃燒雜草、垃圾占34.7％；第2名電器因素為占13.8％；第3名為遺留火種占12.6％。

江怡慧分析，住家起火源一般人都認為不是廚房就是神明廳，進一步根據住家起火處統計分析，有高達2,406件起火源是「廚房」，其次是臥房有908件，客廳也有602件居三，顯見家中除濕機、電暖器或是電毯等家電，都是需要多留意，接著陽台是否堆放雜物或有洗衣，烘衣機電器等457件居四，神明廳230件僅排名第五。

第一建經研究中心副理張菱育表示，經過921大地震後，政府規定申貸房貸的屋主，在投保住火險時，強制加保地震基本險，即所謂「住宅火災及地震基本保險」，其中民眾在投保時，尚須留意住宅火險所承保的範圖，像是頂樓加蓋、防火巷加建都不在承保範圍內，而且住宅火險只承保「住宅使用性質」的建物，若像是商辦、店面、廠房、倉庫等則是投保商業火災保險，此外，爭議最多的是屋內的動產，保額上限為80萬元，不過像是珠寶、皮草、金銀條塊及藝術品等貴重物品，都不在理賠範圍內。

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