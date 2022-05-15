央行：限縮30年房貸措施 鎖定四對象

公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款、自然人特定地區第2戶購屋貸款、自然人第3戶以上購屋貸款；除非首購族是購置高價住宅貸款，否則不會受到影響。

中央銀行考慮再度出手打炒房，引起市場高度重視。央行14日表示，未來「限縮30年房貸」的措施，可能針對目前管制的「受限房貸」戶，除非首購族是購置高價住宅貸款，否則不會受到影響。

據了解，央行所謂的「受限房貸對象」，主要是指以下四大類：一、公司法人購置住宅貸款、二、自然人購置高價住宅貸款、三、自然人特定地區第2戶購屋貸款，以及四、自然人第3戶以上購屋貸款。因此，多數首購族應不會受影響，除非首購族買的是「高價住宅」，至於央行對「高價住宅」的認定標準，是指台北市7千萬元以上、新北市6千萬元以上，其他其他地區4千萬元以上的住宅。

央行總裁楊金龍12日於立法院財政委員會專題報告，由於報告中提到，「選擇性信用管制仍有精進調整的空間」，引起多位立委關注，央行是否還會祭出第5波選擇性信用管制，以及可能採取措施為何？

楊金龍回覆立委質詢時表示，選擇性信用管制確實「還有空間」，目前不動產貸款集中度雖持穩但仍居高，未來作法可能瞄準20年或30年以上貸款年限，並針對六都或漲幅較高的地區，調整貸款成數，第2戶貸款成數等其他的管制措施。

央行總裁詢答的一番發言，立即引起市場熱議。由於房價高，為了要買房，愈來愈多人選擇拉長房貸期間，信義房仲表示，在高房價與低利的環境之下，越來越多民眾使用30年期的房貸，使得30年期房貸已經逐漸成為市場主流，另根據不動產資訊平台統計，國人平均房貸期數年年攀升，去年第三季房貸期數平均已經達到287個月，近24年。

未來若沒有30年期房貸選項，可能有不少小資族或年輕人未來購屋計劃被迫延後，針對輿論反應，央行在14日發布新聞稿指出，有關總裁所說的「限縮貸款年限」，可能會針對「受限房貸」的四種對象。