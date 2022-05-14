央行擬再打炒房 綠委憂錯殺無辜買房族

針對央行總裁楊金龍拋出選擇性信用管制仍有精進空間之說，民進黨立委邱志偉對此表示，此舉是將「打炒房」變成「打房」，形同變相懲罰年輕人以及換屋族，他並直指央行的政策錯誤，根本是「錯殺無辜買房族」。

楊金龍日前在立法院表示，未來打炒房的選項，還包含縮短長年期房貸年期、限制特定地區自然人第二戶房貸成數，甚至不排除降低全台房市熱區貸款成數等政策方向。

但邱志偉認為，推升房價上漲的因素很多，缺工缺料、經濟表現佳、投資力道強等，都會帶動房價走高，尤其漲幅高也受基期影響，政府先前幾波打炒房已經讓房市熱度明顯降溫，因此對於央行可能再祭出第五波不動產信用管制，邱志偉高度質疑。

邱志偉表示，例如，限縮30年以上長年期房貸年限之前從未實施過，實施效果都無前例可參照，且需要貸款長年期房貸的族群多為年輕購屋族群，若進一步限縮貸款年期，不僅年輕人增加每月負擔，更會打破年輕首購族的購屋夢，甚至影響其成家、生子的意願。

其次，對於央行擬提出特定區域的「第二戶限貸令」，甚至擴及全台的「限制房市熱區貸款成數」，邱志偉說，雖然先前曾於台北市及新北市10個特定地區，給予第二戶以上房貸成數最高7成的限制，後續更擴大至新北市4區及桃園縣4區，給予最高成數6成的限制令從未在中南部實施過，未來是否能有效打擊炒房客都還是個問題，更令人疑慮的是，限貸令會直接衝擊有剛性需求的換屋族，在資金緊縮的大環境下，要背負「升息加限貸」的雙重負擔，一樣會讓首購族的買房變成奢望。

邱志偉指出，中南部房市較熱絡，高雄房價漲幅達雙位數的地區多因台積電入駐及橋科發展所帶動，央行不能說房價上漲、房價漲幅攀高就是炒房的結果，因此對於特定區域的「第二戶限貸令」，務必謹慎為之，如果貿然實施，不僅將打擊到有自住需求的換屋族群，更可能降低有「南漂」意願的年輕人，打歪區域均衡發展。

邱志偉表示，選擇性信用管制是一把雙面刃，雖然會限制些許投機客，但可能損及更多的自住客，因此執政宜審慎權衡利弊，切勿一竿子打翻一船人，讓沒有炒房的人也變成冤大頭。

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