NFT詐騙盯上四大建商 長虹、遠雄急聲明

買NFT，就可以抽到房子？今（14）日周末假日，房地產業界發生一宗史上首見的疑似NFT詐騙案件，NFT發行方似乎盯上四大建商，對此，長虹建設、遠雄建設，今天下午都同步緊急聲明指出，公司絕無與NFT發行方有任何合作，請投資人務必提高警覺，且長虹、遠雄，都不排除行使追究法律責任的一切權利。

今天發生的這一宗史上首見的疑似NFT詐騙案件，取名為「空投夢想家」的網站，最近透過網站，銷售Airdrop Houses(AH)空投夢想家NFT，聲稱購買AH的NFT買家，可以獲得房屋財務健檢，還有購屋折扣，並且還可能抽獎獲得一戶總價1,300萬元的捷運宅，「合作夥伴」對象甚至名列「遠雄建設」、「麗寶集團」、「長虹建設」、「豐邑機構」、「永豐金控」、「香港商匯泓不動產」、「富足家機構」等。

NFT詐騙盯上四大建商，長虹、遠雄緊急聲明：絕無與NFT發行方有任何合作。圖∕截取自NFT發行方網頁

不過，今天多家建商驚覺，恐怕是被詐騙集團盯上，紛紛氣到跳腳，並且發出正式聲明稿，對外澄清。

遠雄建設聲明指出，針對NFT平台合作使用遠雄建設名義，遠雄集團發布聲明如下，針對NFT發行方Airdrop Houses空投夢想家網站聲稱，遠雄建設為其合作夥伴，所述與事實不符，遠雄集團對此作出嚴正聲明。首先，遠雄集團與遠雄建設，並無和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商。

第二、該網站所指稱任何行為，與遠雄集團及遠雄建設無涉，提醒投資民眾提高警覺。

第三、該網站已嚴重侵害本公司之商業信用及名譽，本公司不排除行使追究法律責任的一切權利。

至於長虹建設，也以書面方式對外澄清，對NFT發行方Airdrop Houses空投夢想家網站聲稱，長虹建設為其合作夥伴，所述與事實不符，長虹建設對此作出嚴正聲明，首先，長虹建設並無和任何NFT發行方合作舉辦活動，也非該網站所述合作廠商。其次，該網站所指稱任何行為，與長虹建設無涉，提醒投資民眾提高警覺。第三，該網站已嚴重侵害本公司之商業信用及名譽，本公司不排除行使追究法律責任的一切權利。

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