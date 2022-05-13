新舊屋價差僅4％ 萬華板橋買舊不如買新

新建案因貸款成數高、付款彈性、屋齡新及裝潢成本相對低等高CP值優勢，深受不少購屋族青睞，只是近年因缺工缺料導致價格飛漲，許多人只能望屋興嘆。然而，根據591新建案統計近一年全台新建案與中古屋價差最小的前15名行政區，價差最低僅有4％。

若以區域分布來看，北台灣共有11區上榜，明顯多於中南部。其中價差最小的北市萬華區，新案與中古屋每坪差距更不到3萬元；緊追其後的新北板橋、三重等地亦相當接近，打破新建案總是給人貴鬆鬆的印象。

591新建案指出，近年房市價量齊揚，許多地區的中古大樓因地段佳，生活機能成熟，漲幅力道強勁。反觀新建案，雖然房價同樣升高，但只要座落地點等條件不錯，普遍具有貸款成數高，付款條件彈性等特點，同時還因屋齡新，擁有裝潢成本相對低或降低裝修費用等優勢，對想買房的消費者其實相對有利。

以價差最小的北市萬華區來說，由於開發較早，目前可供大面積開發的素地已相當罕見，雖然在都更危老議題加入後案量有所增加，但仍受限於土地整合曠日費時、買氣旺盛等因素，遠遠無法滿足當地供需，進而讓不少買方轉向二手屋。此外，近年台北市政府力推的「西區門戶計畫」發酵下，萬華逐漸擺脫過往「老、髒、亂」印象，也讓中古屋房價興起一波補漲潮，進而縮短與新建案的價差。

至於新北市，這次一口氣有5區上榜，高居各縣市之冠。觀察各區分布，除板橋和新店兩地的中古屋因區內高價豪宅交易拉抬，導致差距不明顯；連過往被視為外圍蛋白區的泰山區，在鄰近新莊副都心、頭前等重劃區房價溢漲下，能見度逐漸大開。目前當地案量不算多，新建案主要集中在與新莊區接壤的塭仔圳重劃區一帶，交易熱區主要是來自十八甲等地的中古大樓，價格可說十分接近。

此外，雙北來看，證明這波房價漲勢不僅發生在新建案上，連中古屋亦然，為了協助消費者輕鬆購屋，591新建案近期也將推出「為愛成家季」活動，過程中提供超過4千個建案線上比價、591精挑選好房專區、影音賞屋開箱等多種服務，更祭出周周送購屋金的優惠活動，藉由全面性的房產資訊，讓民眾再也不必「矇著眼買房」。

桃園市則是大園、八德、蘆竹等區進榜，價差橫跨5％到15％。價差最小的大園區，推案主力雖仍集中在青埔重劃區，但受房價高漲，建商也紛紛移往外圍主推低總首購產品，如位於舊市區「宜雄玉潤」，每坪開價約26至28萬，目前建案銷售已進入倒數階段；此外，目前行情仍在2字頭初的客運園區，亦頗受市場矚目，今年更預計有「家田建設園科路案」、「高誠建設客運二期」等案登場。

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