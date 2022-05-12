房市管制五度出手 楊金龍透露還可出3招

針對財委會立委質詢，央行選擇性信用管制是否五度調整，央行總裁楊金龍表示，「未來還有精進調整空間」，並透露可再出三招，一是縮短房貸年期，降低30年期及以上房貸年限，二是六都等特定地區自然人第二戶房貸成數限制，三是鎖定全台房市熱區進一步限縮貸款成數。

楊金龍指出，央行從2020年12月以來共四度調整選擇性信用管制，當前銀行不動產貸款集中度大致穩定，但不動產授信占比37.1％，對照歷史最高為37.9％，代表仍相對居高，「央行目標是降到35％以下」，因此房市管制尚有精進調整空間。未來仍可調整管制的工具，包括縮短房貸年期，降低30年期及以上房貸的年限，及第二戶房貸成數限制，還有鎖定六都或全台熱區限制貸款成數。

觀察30年以上的長年期房貸，雖然總利息負擔高，但炒短線的負擔卻低，形同提供炒房空間。其次目前管制針對台北市等六都及新竹市縣等特定地區，自然人第二戶無寬限期，尚未在貸款成數上設限。並且還可針對房價漲幅高的熱無或全國，進一步限縮貸款成數。

央行質詢針對房價高漲，是否透過連續升息加速抑制效果。楊金龍認為，升息主要是針對通膨問題，雖然抑制房價上漲也有一定的作用，但由於調高利率的影響是全面性的，一般自住首購房貸族利息，負擔也會跟著增加，因此，3月升息1碼（0.25個百分點）後，提醒首購族應注意個人的財務負擔。

楊金龍強調，央行採行選擇性信用管制措施，為加強金融機構不動產授信風險控管，及政府「健全房地產市場方案」的一環，健全房市仍有賴各部會及地方政府通力合作，從供給面、需求面、制度面三管齊下始能達成。央行將持續關注信用資源集中不動產市場的情形，並檢視房市管制措施執行成效，採行多項配套措施，如2021年以來合計辦理99次專案金檢，適時檢討管制措施內容，達到促進金融穩定的目標。