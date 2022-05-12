高雄史上最大 5大重劃區釋百公頃建地

縣市合併後的高雄重劃史上最大重劃面積，近49公頃的81期於11日進行公園和綠地動土，預定2023年6月完工之後，釋出28.78公頃的建築用地，如果再加上鳳山77期重劃區面積34.1公頃、岡山87期的28.88公頃、仁武92期的26.6公頃、以及三民71期的24.8公頃，高雄縣市合併之後，面積前五大的重劃區，合計將陸續釋出大約101.9公頃的建築用地。

針對「大寮區第81期重劃區公11、公12及綠地開闢工程」，高雄市長陳其邁指出，第81期市地重劃區位於大寮區鳳林四路西側，是大寮區第一個公辦市地重劃區，總面積高達48.78公頃，重劃區沿鳳林四路北接鳳山區，南接大寮商業中心，東攬捷運大寮站，西擁鳳凰山，重劃開發後將有28.78公頃的可建築土地供作大寮的發展腹地，並取得20公頃的公園、綠地、道路等相關公共設施用地，除由地政局自辦道路及整地工程外，餘公園綠地等用地由工務局養護工程處開闢。

高雄地政局長陳冠福表示，第81期市地重劃工程按水土保持計畫分三期施工，2020年2月下旬開工迄今，總工程實際進度達61％，忠義國小以南的第一及第二期工程預計今年9月前可完工通車，忠義國小以北的第三期工區，目前進行地上物拆遷補償作業中，地政局將積極辦理各項重劃工作，期為大寮區的發展注入新動力。

高雄工務局長楊欽富也指出，「公11」及「公12」用地緊鄰鳳凰山，將串聯既有登山步道，延續山林綠意並結合軍事意象，打造冒險體能遊戲場，設迷彩防空小屋及多樣化設施，此外，設體健設施、活動休憩節點等，回應各年齡層需求。

高雄地政局表示，第81期市地重劃區是高雄縣市合併之後，面積最大的重劃區，重劃面積48.78公頃，第二大的是鳳山77期重劃區，面積約34.1公頃，第三到第五排名，分別是岡山87期的28.88公頃、仁武92期的26.6公頃、以及三民71期的24.8公頃，五大重劃區總共釋出大約101.9公頃的建築用地。

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