全台高鐵站房市熱度 桃園青埔最夯

「軌道經濟」持續發酵，也為高鐵站區周邊房市創造利多與話題，打造「一日生活圈」，在鄰近高鐵站區的重點開發區置產，成為目前的購屋新顯學。永慶房屋根據實價登錄資料，統計近一年全台距離各高鐵站800公尺範圍內的成屋交易，其中，交易量最大的是高鐵桃園站，近一年交易量870件，而住宅均價中，以台北站每坪72.3萬元最高，桃園站、新竹站房價站穩3字頭，全台各高鐵車站中僅剩苗栗站、雲林站與嘉義站還有1字頭房價。

觀察近一年全台高鐵站周邊房市交易價量，以交易量來看，桃園站以870件居冠，其次則是左營站，近一年交易件數為686件，台北站則以612件排名第三。

永慶房產集團研展中心副理陳金萍表示，高鐵桃園站也就是大家熟知的青埔特區，隨著公共設施逐步完善，加上機捷交通機能優勢，鄰近桃園機場，加上購物商場、水族館、公園、綠地等區域利多，集生活、觀光、就學、各式機能於一身，吸引不少首購、換屋等自住族群進駐。

若以住宅均價來觀察，彰化站、台南站周邊開發較晚，目前僅在預售推案階段，素地仍多，尚未有成屋交易揭露，無法提供交易價量參考；其餘10站中，位於雙北地區的南港站、台北站與板橋站住宅均價都突破50萬元，高鐵沿線僅剩苗栗站、雲林站與嘉義站還有1字頭房價，相對親民。

陳金萍表示，沿著重大交通建設購屋向來是不敗的房地產投資心法，「軌道經濟學」也持續發燒，不過，高鐵沿線各站開發時程不一，有些站區發展已逐步成熟，但也有些站區仍在素地開發與招商階段，若民眾想要享受到高鐵站周邊便捷的交通機能，以及齊全的公共建設和豐富的商業活動、生活機能，建議優先選擇具備三鐵共構的高鐵站，或是高鐵站串連周邊科學園區、產業園區的站點，才有利於促進周邊加速開發，避免發展空窗期太長，僅有交通優勢，卻缺乏其他機能，讓民眾居住品質大打折扣的窘境。

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