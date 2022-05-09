疫情改變宅生活！六都中古屋越買越大

全球疫情自2020年開始爆發，民眾對居家生活空間更加重視，中古屋市場有越買越大的趨勢！台灣房屋集團今（9）日公布最新統計指出，根據金融聯徵中心新增房貸資料顯示，全台六都屋齡6年以上中古屋大樓，2021年平均購屋面積為45.1坪，比2019年疫情前的43.6坪，增加1.5坪，顯示疫後購屋習慣的微變化。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受總價預算限制，現在新成屋越蓋越小，不過全台進入疫情時代邁入第3年，居家隔離普遍，在家上班（WFH）、宅生活已成趨勢，重視居家空間的購屋者「捨新求舊」，以便用較低單價換取較大的居住空間，因此全台中古大樓近兩年平均交易面積增加1.5坪，雖還不到多一房格局，但已能獲得更大一點的休閒陽台、輕隔間書房或多功能娛樂空間等，頗能滿足民眾對宅生活的需求渴望。

台灣房屋分析，全台六都在疫情前後的中古大樓平均購屋面積，全都增加。

其中桃園平均增加1.8坪，高居六都之冠；至於台中、台南、高雄，都增加1.5坪；另外新北市，則增加1.2坪；首善之都台北市，也增加0.9坪。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧分析，桃園受惠機捷、高鐵等交通建設，串連北北桃生活圈，房價相較雙北市親民，住宅選擇性多元，生活機能優渥，已成為北台灣輕移民的熱區，如果以同樣購屋成本來看，桃園平均單價約為台北的三分之一，多買2坪的中古屋，在台北市，恐怕連1坪都買不到，也成為疫後大坪住宅的最友善縣市。因此，桃園在六都之中，平均購屋增加面積超越其他城市。

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