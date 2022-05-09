一年百筆透天成交 這條公路冠六都

疫後居家時間變多，有天有地的透天及別墅產品，也更受青睞，台灣房屋集團趨勢中心統計，實價登錄2021年至今年3月底為止，六都分別的透天及別墅熱門交易冠軍路段，以「高雄楠梓區的高楠公路」共有108筆透天厝交易，拿下六都最熱透天路段，平均成交總價為1218萬元。

台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，「高楠公路」橫跨仁武、楠梓等行政區，為北接橋頭、岡山，南通高雄市區的重要道路，因近期有「高鐵大鎮」的交屋潮所致。

隨著台積電確認將進駐中油高雄煉油總廠舊址的消息公布，這裡的房價瞬間提升，黃明智指出，目前透天行情已來到至少1,500~,1600萬元，且因已購客都是自住為主，所以目前釋出銷售的物件稀少，導致出現想買也買不到的窘境。

在這些透天熱門路段當中，房價最便宜的是台南六甲區龜子港，透天均價667萬元，台灣房屋新營加盟店店東楊智訓指出，「龜子港」是六甲、下營、官田、新營市區的中心點，往來市區只須10分鐘車程，這些熱門透天中，不乏新案交屋潮，像是「清淞居」、「翰元微笑城市」、「春暖花開」等，且因受南科發展，帶動鄰近的善化房價一路上揚，千萬透天豪墅林立，屬於親民房價區的六甲區，透天產品千萬元有找，相對成為南科工程師、首購族的平價選擇。

觀察六都的這些透天交易熱門路段有三項特性，一、低密度住宅，台北內湖民權東路六段位在四期重劃區內，區內大多是住二用地，住宅密度低，不少透天別墅產品，擁「美式生活圈」的頭銜。

二、在地生活圈，新店安祥路位在山坡地上，像是「彩蝶別墅」、「綠中海」等都是當地知名別墅社區，是不少退休人士的選擇之一。

三、別墅造鎮案，像是桃園高鐵南路十段「夢想莊園」、富宇建設在台中沙鹿推出「恆美」、「大美」及「明秀」等，都屬於沙鹿萬坪造鎮計畫、台南六甲生活圈的「微笑城市」、高雄高楠公路「高鐵大鎮」等，都是當地百戶造鎮別墅社區。

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