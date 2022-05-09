房價大漲後退燒 高雄賞屋人潮降

高雄房市在去年下半年一飛沖天之後，因買賣雙方對價格認同差距過大，導致許多建案的來人數和成交比例不若以往，不過，也有歐美「朵朵森」、旺曜「日之曜」、玉鎮「藍田玉」、太子建設「太子雲極」和城揚「J ONE」等建案，每周平均來人組數從20組到60多組；業界指出，此一現象顯示，今年上半年高雄房市進入個案表現階段。

高雄市房屋市場調查協會理事長黃詩萱指出，根據該會掌握的建案賞屋統計，高雄在線銷售的建案，賞屋來人有略降的現象，主要原因之一是，高雄房價在去年下半年大幅上漲後，買賣雙方對價格認同出現差距，因此成交期拉長。

歐美建設董事長卓永富表示，今年3月底進場的成屋建案「朵朵森」，每周平均來人超過60組，以二房和三房的首購產品為主，目前正向銷售60％邁進。

卓永富指出，「朵朵森」的買家以在地鳳山住戶為主，一開始銷售速度很快，不過由於近期疫情升溫，來人有減少一些。

玉鎮建設在楠梓推出的「藍田玉」，每周平均來人介於35組到40組之間，仍是近期賞屋人氣建案之一，廣誠國際董事長董上裕表示，只有71戶的「藍田玉」，目前已售出70％左右，價格也往上調了一些。

他說，目前楠梓區線上銷售的建案不多，「藍田玉」的買家大約有30％楠梓在地自住客，另外50％買家來自左營區、鼓山區、以及三民區，主要是市區房價高漲之後，自住客退而求其次，並有往北移動的跡象。

五大人氣建案最早進場的城揚「J ONE」，是在去年第四季公開，城揚建設首席副總陳靜儀表示，「J ONE」共139戶，產品以二房和三房為主，每坪開價31到36萬元，以三房37.6坪到41.6坪加車位為例，總價大約介於1,491萬元到1,698萬元。

她說，位於楠梓的「J ONE」新成屋銷售已近尾聲，目前來人每周大約介於20到25組，買家主要來自楠梓在地、左營和原高雄縣，職業分布包括電子業、上班族和服務業。

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