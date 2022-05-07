房東要求分擔房屋稅與地價稅 網友曝關鍵

房東1原因多收6670元 他傻眼…網友全暴怒：告他！

租屋動輒簽下半年、一年的契約，在此之前務必審視合約內容，以免誤踩陷阱吃大虧。但近期有租客被房東要求一同分擔「地價稅」和「房屋稅」，要額外收取6,670元的費用，讓他十分不解，因為當初並沒說到這筆費用，而底下網友看了也直呼誇張，「真敢講」、「太扯了」、「可以告了」。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文，他最近突然收到房東傳訊通知，3月房租要多付一筆6,670元的費用，原因是對方要求幫忙分攤4155元的地價稅，以及2515元的房屋稅，讓他聽了後十分無奈，回應房東「去年也沒說到要平攤這費用啊？」

對於這前所未聞的要求，原PO百思不得其解，「有房客要幫屋主分擔地價稅跟房屋稅的嗎？之前租屋也沒聽過有這種事情發生」。

貼文曝光，底下許多留言一致認為太誇張，房子是房東的，地也是房東的，沒道理需要房客幫忙分攤這筆費用，「真敢講」、「房子他的，還要幫他付錢，直接檢舉他啦」、「你叫房東將土地房子過戶給你就幫他付」、「繳房貸就算了，還要幫繳稅」、「誇張房東」、「太扯了」、「你是租屋不是跟他買屋，地價稅房屋稅干你毛事啊」、「可以告了」。

但也有網友提醒，若合約中確實有提到，那只能照付這筆錢，「仔細看合約」、「把合約書拿出來看看有沒有藏了這一條」、「建議租賃合約內有沒有這一項，如果沒有就沒有付的必要，但是房東會不會不爽趕人，要斟酌了」、「合約有寫嗎？ 正常來說沒有分攤」、「看合約書吧，有沒有附加這一條？」。

(中時新聞網 蔡宗倫)