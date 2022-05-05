打房效應 Q1住宅建照核發年減13.9％

造價大漲、政府加重打房，降低了建商購地推案力道，首季住宅建照核發3.9萬戶、年減13.9％，出現逐年攀高後的首次衰退；住宅使照則因近年推案熱進入交屋高峰期，首季核發約2.7萬戶、年增13.8％，住宅完工量創14年來同期新高。

內政部統計資料顯示，自2016年以來受惠房市景氣復甦，建商購地推案轉熱，全台住宅建照核發逐年攀升，去年達17萬戶、創下1995年以來的27年新高，今年第一季雖較去年同期減幅13.9％，但仍較2020年同期高出12.4％。

台北市由於危老及都更案增加，南台灣二都因科技大廠投資題材帶動建商購地熱，首季住宅建照仍持續成長，台南及高雄都有單季超過5,000戶建照核發，尤其房市規模較小的台南，建照核發戶數接近台中、桃園，超越雙北堪稱全台最熱。

大家房屋企研究室副理郎美囡表示，近年工料雙漲，營建成本攀高，加上政府打炒房，新案市場開始調控供給，不過房市並未降溫，今年首季建照量維持高量，在前幾年推案都在高點的狀態下，使照戶數也持續走揚。

住宅使照戶數隨著近年推案熱絡，持續緩步上升，去年全年達10.5萬戶，是2008年金融海嘯以來再度超越10萬戶大關，今年首季仍有高達2.7萬戶使照核發，近年因重劃區購地及推案熱的新北、桃園及台中，分別都有多個新興重劃區進入交屋高峰期，這三個都會區第一季使照核發均超過4,000戶，都比往年同期大幅攀升，桃園增加幅度更達近三倍。

房地產業者分析，「建照高檔、使照跟進攀高」反映近年房市景氣處於高檔，信義房屋企研室專案經理曾敬德認為，近年交屋的建案在預售階段，普遍都有不錯的銷售率，針對預售屋的打炒房政策也壓抑轉售的供給量，買方信心也普遍趨向樂觀，供給過剩的情形短期還不致發生，預售案是否銷售率變差、去化趨緩，將是房市是否反轉的觀察指標。

今年房市520檔期 恐泡湯

住展雜誌5日最新調查，今年房市「520檔」GG了！建商普遍推案意興闌珊，主要是受到打房、升息、俄烏戰爭，以及疫情大爆發等四大因素影響，業者乾脆提早「放暑假」，估計北台灣推案量將不超過1,700億元，恐怕是黯淡的520、為近五年次低量。

住展雜誌統計，今年「520檔」預售屋和新成屋推案量，估計約1,647.7億元，雖較去年同檔期微幅增加50億元，年增幅3％，但卻是2018年以來次低量。

住展雜誌研發長何世昌表示，在打房、升息、俄烏戰爭，以及疫情大爆發的多重衝擊下，建商推案意願意興闌珊，連續兩年「520檔」都泡湯，除了桃園之外，房市已全面熄火。不過因造價成本居高不下，疫情又使缺工情況更加惡化，當市場上沒有便宜的牛，消費者若想撿便宜、買到便宜的牛肉，恐怕很難。

住展調查，今年520檔期推案量最多的戰場在桃園、預估約586.9億元，主要集中在中壢青埔特區、龜山A7兩大重劃區，估計案量達350億元，占桃市總體案量比例逾五成。其中青埔近年房價急漲，新案每坪開價最高已突破6字頭，520檔新案有可能再創新高，到底房價天花板在哪裡？頗值得關注。

另外最近疫情大爆發，雙北市已淪為重災區，房市受衝擊最明顯。何世昌指出，今年疫情炸裂，不少建商率先舉白旗，「投降輸一半」。

何世昌表示，台北市推案量僅約254億元，呈現群龍無首，有些指標豪宅大案持續延推，有些建商乾脆「提早放暑假」，有些建商則評估首購剛性需求所受影響相對低，因此有高達六成多新案，是30坪以下小宅案，最小坪數房型已壓低到10坪起跳。

至於新北市約有532億元，罕見拱手讓出推案龍頭地位；其中以林口推案量較大，估計約有百億元。