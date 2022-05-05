台中不動產轉移 30年老屋佔四成

近兩年來政府接連祭出打房措施，加上地價與營造成本飆漲，越來越多建商不願追價搶地，紛紛轉攻危老與合建案！截至今年Q1，六都危老案的核准案，以台中市的每案平均基地面積281.8坪居冠；甚至出現購屋客搶買30年以上的老屋翻修，與經營危老合建的建商搶地搶房的現象。

對此，鄉林不動產研究室提醒購屋族，若想退而求其次，購買生活機能成熟的舊市區老屋，找人翻修改裝新格局，雖坪效較高，經濟負擔較低，但仍應全盤考量翻新改裝設計的施工費用與工程品質，以及完工後的耐震安全及居住保全，垃圾及信件包裹收取等問題，以免賠了夫人又折兵。

根據商仲業者統計，今年Q1土地交易較去年同期下降約三成，另據六都地政局公佈資料，今年四月份六都房市交易量縮，買賣移轉棟數合計2萬2439棟，月減11.2%，其中，台南月減20%最多、新北月減4.6%最少；若與去年同期相較，六都年增率正成長者，僅有台北市1.3%及台中市18.3%，大台中房市熱度不減可見一斑。

再從內政部不動產交易統計平台去年Q4的資料觀察發現，台中市五年內新成屋交易佔比不到1%；而25-30年屋齡交易佔比是32.82%、更老舊的30-50年以上的房屋，甚至高達40%，二者相加總高達七成比重。

鄉林不動產研究室指出，台中市房屋去年Q4交易移轉建築物，有四成是瀕臨危老門檻30年以上老宅，這些中古宅均為民國88年之前所興建的公寓、透天及電梯華廈，一般30年以上老建物，通常建築本身已沒什麼價值，施工標準及防震係數也不如現在的新大樓社區，但挾著低公設、高議價率等二大特點，加上不乏坐落於生活機能完善的成熟商圈，對於購屋預算有限及習慣該區域生活圈的人而言，反而具有相當吸引力。

近年來台中市區老屋拉皮重建開始流行，日後參與危老重建也是一大利多。尤其土地價格高漲加上政府土建融管制，部分建商已宣佈暫不購地推案，而其他建商為了求生存，轉而搶進危老、都更合建者愈來愈多。

鄉林建設副總經理方偉民指出，買房子最理想狀況是新建案的建築設計與工法都是最高標準，住起來讓人安心、舒適，但考量預算、地段及使用坪數，高齡中古屋也一直是許多人的選項。

近年來台中市的各項重大建設陸續到位，尤其是鐵路高架化以及捷運通車後為原先許多老舊區域挹注商機，再加上危老和都更深醞誘因，更讓老宅交易活絡，自住或置產需求強勁，也讓蛋黃區老屋翻新重建的含金量提高。

危老條例自106年5月10日開始施行即將屆滿五年，內政部都市更新入口網資料顯示，截至今年3月底，全國危老重建件數累計有2,606件受理、核准2,113件。其中，台北市受理792件、准657件居第一；台中市以受理514件、核准373件居第二。若以核准案平均基地面積來說，台中市則以281.8坪為最高。

鄉林不動產研究室分析，政府近二年加大力道打炒房，四月剛通過修正「平均地權條例」草案，炒作房市最高可處5000萬元罰鍰，且全面禁止預售屋交屋前轉讓，積極打炒房，投機客慢慢退場。

部分口袋深的置產族群轉向中古屋與租屋市場，近期也有不少北部建商及投資客到台中購買老齡中古宅，特別是精華地段高齡宅，整棟買起來拉皮或重新改建再做租售，既享有危老獎勵又具備高投報率，成為建商、置產族投資房市新藍海。

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