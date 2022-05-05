又被嚇「疫」跳！房市520檔期估爆低量

據住展雜誌今（5）日最新統計，最近房市又被嚇「疫」跳！建商推案幾乎舉出白旗！即將登場的黃金大檔「520檔期」，恐怕等嘸驚喜，估計推案量大概僅1,647億元，為最近四年來次低量。不過若消費者想撿便宜、買到便宜的牛肉，恐怕很難。

住展雜誌今天公布最新調查指出，北台灣2022年房市520檔期新成屋、預售屋預估推案量約1,647.7億元，雖較去年實際推案量略增約50億元，但卻是2018年以來次低量，年增幅僅約3％。

住展雜誌研發長何世昌表示，受到政府打房、央行升息、俄烏戰爭，以及本土疫情大爆發的多重衝擊，建商推案意願似乎意興闌珊，連續兩年520檔都泡湯。

何世昌表示，今年除了桃園市之外，其他縣市新推案全面熄火。雖然疫情嚴重，但因造價成本居高不下，而疫情又使缺工情況更加惡化，當市場上沒有便宜的牛，消費者想撿便宜、買到便宜的牛肉，恐怕很難。

何世昌表示，去年本土疫情爆發時，雙北市為疫情重災區，市況所受衝擊最大；而今年疫情炸裂！建商率先舉白旗，「投降輸一半」。

其中，台北市推案量僅約254億元，新北市約有532億元，新北市方面，也罕見地讓出重大檔期推案龍頭地位。

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