房子愈蓋愈多 住宅使照創14年新高

依據內政部資料，今年第一季全國住宅類建照共3萬9千多戶，跟去年同期相比減少13.9％，不過跟2020年同期相比高12.4％，今年首季建照量仍位於高水位，而今年首季使照量持續增加，全國共2萬6千多戶，年增幅13.8％，並創下14年來同期新高。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近年工料雙漲，營建成本攀高，加上政府打炒房，新案市場開始調控供給，不過房市未降溫，今年首季建照量維持高量，在前幾年推案都在高點的狀態下，使照量也持續走揚。六都今年第一季住宅類建照量增減不一，減少最多者為台中市，年減47.0％，其次為新北市，跟去年同期相比減少36.2％，桃園市略減3.0％，其他三都首季建照量皆成長，台南市年增幅高達49.7％，台北市也有36.2％的增幅，高雄市今年首季建照量與去年同期相比增加25.0％。

郎美囡分析，台中市、新北市近幾年因房市熱絡，在重劃區推案量大，但政府打房態度明確，且待售物件需要去化，促使建商調整腳步，至於台南市受惠科技業議題，看好未來就業人口帶動區域發展，推案量有增無減，台北市則有不少危老、都更案，因此今年首季建照量顯著成長。在住宅類使照量的部分，僅台南市減少47.8％，其他五都今年首季與去年同期相比都成長，郎美囡指出，近幾年房市升溫，新案推案量大推升歷年使照量，桃園市有271.7％的高成長，主要是去年第一季使照量偏低，但在去年在第二季以後大幅增加，今年首季使照量也高，因此相比之下出現高幅成長，而台南市今年減少近半，係因去年同期量體多，比較基期高，今年首季台南的使照量並未特別低於水平。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，政府致力抑制房市炒作，限制預售交易之政策多少對建商有衝擊，部分區域新成屋量較多，若再加碼新案，可能造成多殺多的區域賣壓，屆時將有一波價量盤整。

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