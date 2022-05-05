科技新貴帶旺 中科房價刷新行情天花板

成立20年中科近幾年在疫情下逆勢成長，各大科技廠商業績開紅盤，也帶動周邊房市發展，不僅房價屢創新高、甚至刷新行情天花板，21世紀不動產企劃研究室指出，中科生活圈房價之所以火熱，關鍵在於中科本身繳出好成績，光是去年營業額就突破兆元大關，也創下歷年同期新高。

近年來中科營運呈大幅度成長，順勢帶動中科所在的西屯區房價飆升，預售案房價上看5字頭；不僅如此，就連中科周邊像是大雅、龍井、沙鹿等區域房價也跟著水漲船高，例如沙鹿區預售案每坪已站上3字頭、龍井區預售價直接挑戰4字頭，根據內政部實價登錄網站資料顯示，中科生活圈已有房價每坪攻上6字頭，直逼台中七期豪宅價格，也直接刷新中科房市行情天花板。

21世紀不動產七期河南加盟店經理沈政興表示，中科在當地本來是沒有人要的地方，但因科學園區及74號線所串連18個產業鏈讓原來的科技軸線形成科技圈，因此成為品牌建商的搶攤之地，他們針對科技人才及企業主搶蓋品牌精品住宅，有許多品牌效益大及細膩度的建商在這大造科技新富區。

沈政興補充說明，中科附近的物件10年內的屋齡大約每坪28到34萬，而預售屋則因為品牌大小及坪數大小則有兩極化的價差，小品牌及小坪數、地段較偏的開價大約落在每坪38到45萬元不等，而大品牌大坪數、地段較近中科商圈、坪效大生活機能較佳的，則大約每坪50萬到60萬元左右。 根據科技部統計資料顯示，目前中科總就業人口已達到5萬3,198人，在過去10年間幾乎翻倍增長，這些就業人口紅利，也成為中科生活圈的購屋主力族群，尤其大部份科技人薪資高，再加上高獎金與分紅配股，更容易準備充足的購屋自備款；且為了方便工作通勤，相較於一般族群，買房更為積極果決，甚至有些高級主管階層嚮往具特色、高質感的產品，也導致該區域房市剛性需求爆增。

雖然全球面臨疫情威脅，不過景氣已逐漸回溫，隨著中科半導體大廠持續加碼投資，相關供應鏈廠商勢必跟著進駐，將來中科營收預計將持續成長，除了在地自住剛性需求，也吸引愈來愈多懂趨勢的置產客層投入，預期中科生活圈房市明年將持續看好。