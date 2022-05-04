黎智英3.9億豪宅 左手換右手

根據最新實價登錄顯示，壹傳媒創辦人黎智英以香港商盛至公司持有的豪宅「仁愛吾彊」18樓戶，3月以3.9億元轉售給太太李韻琴設立的僑外資公司九龍置地。



外界推測，黎智英左手換右手的交易，可能是擔心以港商持有台灣房產遭清算，轉換為僑外資以確保在台房產。



「仁愛吾彊」不久前因藝人住戶王力宏婚變事件而聲名大噪。實價登錄顯示，日前交易這戶「仁愛吾彊」18樓戶，包含五個平面車位面積約239坪，拆算成交單價約每坪210萬元。



外界推測，近年國際局勢變動，衝擊全球富豪財富配置策略，港版國安法規定，若港人違反其國安相關規定，都有財產被凍結的風險，因此完成落地入籍等保護措施，成為港人、港資企業保全財產的必要手段，這也可能是黎智英將其豪宅資產，由港資企業轉售給台灣的僑外資法人的原因。



台灣房屋信義安和特許加盟店店東廖德欣表示，「仁愛吾彊」位於仁愛路三段，擁有台北景觀極佳的林蔭大道，吸引不少權貴名流入住，最高單價出現在2014年的11樓戶，單價每坪254萬元，近年行情多維持在200萬元左右，不過已有二年未有交易，這次18樓單價每坪210萬元，比起2020年16樓的每坪222萬元還低，屋主應有其他資產配置考量。



事實上，近年香港人來台購屋已成為普遍現象，也有港人購置豪宅的案例，除了「仁愛吾彊」的交易外，內湖「樸山水澗」四層樓148坪透天別墅，亦由來自香港的陳姓自然人，以總價1億元買下。



台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2019年起因香港反送中事件，不少港人有意移民來台、置產，不少香港人長期在台工作投資或與台灣人結婚、依親，港資早已在地化，或透過代理人為資產配置布局，亦有港人透過境外法人或僑外資公司來台，降低政治敏感性。