綿羊油大王搶進新店 掏2.5億買2店面

曾經榮登澳洲華人首富的「綿羊油大王」吳進昌，在澳洲創立第三大保健品品牌。2020年回台收購電商平台「夠麻吉」，更買下靠進內科的整棟廠辦。而最新實價揭露，他砸了2.5億，在新店一口氣買下一、二樓店面。金融跟券商聚集，有「新店華爾街」之稱的北新路三段，最近出現1、2樓店面成交，背後的買家，就是「澳洲綿羊油大王」吳進昌。

攤開實價登錄，去年12月起接連2個月，一、二樓交易超過350坪，總價來到2.5億元，都是吳進昌名下的法人持有。

外界對吳進昌的印象，大多是在2020年收購了團購票券龍頭55%股權，不過其實，澳洲第三大保健品品牌，才是真正讓夫妻倆登上澳洲華人首富的起家事業，尤其在國家公園蓋廠更是台商創舉。

夠麻吉董事長吳進昌曾在2011年時表示：「買了這塊地可能就屬於我的，我就可以怎麼去開發都可以，沒有想到，當然中間的挫折是很多的。」而最新公開露臉，是在一月自家的尾牙，夠麻吉董事長吳進昌表示：「身體健康，心想事成，感謝大家，謝謝！」台上唱歌勁舞，夫人陳素珍也現身致詞。

吳進昌近兩年，不只買下靠近內科的整棟廠辦，如今又搶進2層店面，顯示擴大在台的事業布局。只是新店並非台商回流重點區域，也不是電商聚落，吳進昌會把旗下事業聚集在這，商仲業者點出，應該是看到新店的工業區優勢。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析：「隔壁其實就是技嘉科技的總部，旁邊就是目前興建中的新店裕隆城，那有關誠品他們也宣布，他們在2023年的時候，就會在新店裕隆城這邊開幕。新北市政府它們強力在推行跟規劃的地方就是『寶高工業區』，包含鴻海集團，它們未來也會在寶高工業區裡面進駐。」

專家分析近來新店建設利多，帶動科技業進駐，對周邊零售聚集有很大幫助，也顯示台商回流的一舉一動備受市場關注。

（ 高昱晴、吳國豪／新北報導）

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