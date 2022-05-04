林敏雄砸200億 最貴停車場蓋四季酒店豪宅

全聯董事長林敏雄3年前買下101大樓正對面的D3土地，原本要蓋商辦，沒想到後來政策大轉彎，引進四季酒店。林敏雄最新在週刊透露，這樁合作竟然是四季自己主動上門求親！商仲業者更點出，如果未來結合豪宅，身價絕對跟著三級跳。走在信義路五段、台北101大樓的正對面的D3土地，過去曾經有「最貴停車場」之稱，如今已經圍上了白色圍籬，準備迎來台灣第一家四季酒店。

緊鑼密鼓施工整地，1,552坪精華地，投資額超過200億元，會吸引國際頂級奢華飯店集團，背後推手就是他，元利建設、全聯董事長林敏雄。

他更在週刊透露，原先確實要蓋豪辦，不過四季酒店有意叩關台灣，便主動上門求親，據傳光是MOU就談了快一整年，而選在疫情下開飯店，林敏雄也坦言要賺錢很難，但能提升台灣的國際能見度，而這塊地，要從3年前開始說起。

2019年，林敏雄斥資112.58億拍下D3土地。元利建設副總吳錦麗當時表示：「元利剛好在信義計畫區沒有布局，將來產品怎麼規劃，這個我們團隊會再研議。」

超過60年歷史的四季酒店集團，微軟創辦人比爾蓋茲，正是持股7成多的大股東，最大特色就是用私人專機，載旅客入住自家飯店。商仲業者更點出，四季在美國、日本、香港都有推出酒店式住宅，如果台灣也能成功爭取，對豪宅市場將是一大震撼彈。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛說：「四季酒店現在推的另外一條路線，就是所謂跟豪宅結合的物業，所以不管是它自己推住宅，或者是延伸它的住宅服務，在台灣來講，基本上還是一個比較新的領域。」

國際飯店品牌導入豪宅，過去像是文華東方、高雄洲際酒店、還有台北萬豪都是知名案例，從飯店硬體設施到軟體物業，不只為頂端住宅帶來全新服務，若是未來順利進駐，也可能為台灣飯店業接軌國際，再邁進新的里程碑。

（ 高昱晴、詹明樺／台北報導）

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