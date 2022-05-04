西門古早味楊桃冰傳法拍 每坪底價707萬

在北市西門商圈經營50多年的知名楊桃冰店，傳即將執行法拍，原因是店面所有權為該家族成員多達十數人共同持有，分配上產生分歧，於是選擇「變價拍賣」的方式，不過將在6月執行的一拍，底價高達1億2千多萬，拆算每坪底價逾700萬的高價，專家表示，若順利標出，很可能登上西區新店王。酸甜楊桃湯加滿碎冰，一下就湧現排隊！位在北市成都路、西門町商圈的知名楊桃冰，經營長達56年，是許多台北人的共同記憶，也曾是票房國片的取景地點，不過卻驚傳因繼承分配不均等問題，店面遭到法拍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「後面的繼承人可能數量太多了，每個人對持有店面的想法不一樣，有些人想要按穩收租就好，有些人可能本身財務狀況不是太好，就想說那我就分錢。這種狀況下，為了公平起見，最好的方式當然就是變現。」

將執行法拍的知名楊桃冰，原本由已故的鄭姓老闆持有，現在店面所有權為鄭姓家族後代，多達十數人共同繼承，疑似因為共有持分關係複雜，難以實質分割，乾脆選擇「變價拍賣」方式處理遺產。預計6月9日執行一拍，底價1億2,650萬。專家點出一旦標出，很可能就會登上西區店面王。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛說：「它的位置非常好，就在西門站6號出口旁邊，它是整個商圈裡頭算很知名的排隊店。以目前底價每坪707萬行情來看，任何標出去的機會都會創下所謂的西區店王的單價紀錄。」法拍交由市場機制決定價格，但專家指出鄭姓家族可依優先承買權保住店面，不影響經營。

而翻看過去也有不少知名老店、餐廳，因產權問題落入法拍，像是師大夜市燈籠滷味及郭元益婚紗館在2015年一拍時，因底價高達4億多掀起討論，最終因債務人提供擔保而停拍；近年命運多舛的法拍物件，則是西門商圈的三朵花燒肉店，預計本周執行四拍。精華區名店法拍釋出，最終的標脫價格也將牽動著區域地段的店面行情。

（ 蔡佳芸、尤彩礽／台北報導）

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