搭台積熱潮 左營果貿房價4年飆漲125％

興富發的「悅城」在2018年3月打響高雄左營果貿大樓住宅的第一砲之後，華友聯開發和吉松建設接棒，分別在今年開賣「NeXT21」和「青曦流域」，果貿大樓住宅的售價，也從當時的每坪開價16萬到18萬元，上漲到目前的每坪36萬元到51萬元，上漲逾125％，成為南台灣房市最強勢的區域之一，永信建設的關連企業吉松新案，更是首見5字頭。

在2018年4月緊接著興富發「悅城」開賣的華友聯「i世界」，499戶大樓住宅，在完工交屋之後，只剩下30多戶的保留戶，華友聯開發董事長陸炤廷表示，當初的每坪開價介於16萬元到18萬元之間，今年5月將再開始銷售30多戶的保留戶，每坪開價在32萬元到36萬元。

陸炤廷指出，華友聯位於左營果貿的第二個大樓建案「NeXT21」，今年4月23日正式進場結構銷售，該案規劃23坪到48坪的產品，總銷約83億元，每坪開價介於36萬到48萬元之間，預定2024年中完工交屋。

他說，由於台積電位於高雄煉油廠舊址的7奈米和28奈米廠，預定2024年量產，此一時間跟「NeXT21」完工時間差不多，因此，近日開賣的第一個週六和週日，許多預約客戶來到現場看屋，成交數量和成交價格，跟預期的差不多。

永信建設發言人陳怡均指出，永信的「翡翠流域」，2020下半年完工後銷售，目前銷售約九成。

吉松建設推出的「青曦流域」，則在今年上半年完工銷售，主打三房產品，客戶來源多為年輕換屋族群，以左營與鼓山客源居多，每坪開價從38萬到51萬。

上宸國際總經理林毅表示，從高雄左營果貿出發，開車大約三分鐘，即可抵達台鐵內惟火車站、台鐵左營站，四分鐘即可抵達美術館，10分鐘前進高鐵左營站，或是五分鐘接國道十號，連結國道一號或國道三號，交通相當便利。

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